Trumpas teigia peržiūrintis JAV poziciją dėl Folklando salų

Pasiūlymas dėl Pietų Atlanto salyno, dėl kurio Jungtinė Karalystė ir Argentina 1982 m. kariavo, buvo viena iš Pentagono rengiamų priemonių, kuriomis siekiama paskatinti sąjungininkes NATO aljanse įvykdyti įsipareigojimus dėl išlaidų gynybai, praėjusią savaitę pranešė laikraštis „The Daily Telegraph“.
„Visada peržiūriu kiekvieną poziciją. Tai tik viena iš daugelio“, – Ovaliajame kabinete žurnalistams sakė D. Trumpas, paklaustas, ar Jungtinės Valstijos peržiūri savo poziciją dėl Folklando salų.
Žurnalistai JAV prezidento paklausė, ar jis nori, kad naujojo Jungtinės Karalystės ministro pirmininko Andy Burnhamo vyriausybė padidintų dabartinius įsipareigojimus dėl išlaidų.
„Jungtinė Karalystė turi tam tikrų problemų, bet jos bus išspręstos“, – kalbėjo D. Trumpas.
Vašingtonas oficialiai pripažįsta faktinį Jungtinės Karalystės administravimą Folklando salose, kurias Argentina vadina „Malvinų salomis“, tačiau ginče dėl suvereniteto nepalaiko nė vienos pusės.
Balandį pasirodžius pirmiesiems pranešimams apie galimą pozicijos peržiūrą, JAV valstybės departamentas naujienų agentūrai AFP pareiškė, kad „mūsų pozicija dėl salų išlieka neutrali“.
Tačiau Pentagono vertinime, kuriuo siekiama paskatinti JAV sąjungininkes pasiekti 5 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) išlaidų gynybai tikslą, Jungtinei Karalystei gali būti skirta „ypatingo dėmesio“, grasinant atvirai neberemti jos suvereniteto Folklando salose, skelbė „The Telegraph“.
Praėjus daugiau kaip keturiems dešimtmečiams po konflikto, Jungtinės Karalystės ir Argentinos santykiai tebėra įtempti.
Anksčiau šiais metais pasaulio čempionato pusfinalyje rezultatu 2:1 Angliją įveikę Argentinos žaidėjai iškėlė plakatą su užrašu „Folklando salos priklauso Argentinai“. Vėliau FIFA Argentinos futbolo asociacijai skyrė 321 tūkst. JAV dolerių baudą.
Argentinos pajėgoms įsiveržus į Jungtinės Karalystės užjūrio teritoriją, tuometė šalies ministrė pirmininkė Margaret Thatcher pasiuntė karinių jūrų pajėgų grupę saloms susigrąžinti.
Per karą žuvo 649 argentiniečiai, 255 britai ir trys salų gyventojai.
Tuometis JAV prezidentas Ronaldas Reaganas iš pradžių laikėsi neutralios pozicijos, tačiau žlugus taikos deryboms Vašingtonas suteikė Jungtinei Karalystei karinę ir žvalgybinę paramą.
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