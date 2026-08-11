Trumpas tikina, kad jo santykiai su Netanyahu yra geri

„Santykiai labai geri“, – atsakydamas į iš minios pateiktą žurnalisto klausimą Ovaliajame kabinete vykusio renginio pabaigoje sakė D. Trumpas.
Po daugiau nei savaitę laipsniškai aštrėjusios kritikos, B. Netanyahu sekmadienį aiškiai pareiškė nepritariantis planui dėl Gazos Ruožo, kuriame numatyta, kad Izraelis pradės atitraukti pajėgas kartu su „Hamas“ nusiginklavimu.
B. Netanyahu, ilgiausiai pareigas einantis Izraelio lyderis, prieš spalio 27 dieną vyksiančius rinkimus kai kuriose apklausose eina lygiosiomis arba atsilieka nuo varžovų. Tai bus pirmieji rinkimai šalyje po palestiniečių grupuotės „Hamas“ 2023 metų išpuolio, sukėlusio karą Gazos Ruože.
Apklausos rodo, kad planas Gazos Ruožui yra nepopuliarus tarp B. Netanyahu dešiniųjų pažiūrų rėmėjų, o kraštutinių dešiniųjų pažiūrų jo ministrų kabineto nariai ragino jį atmesti.
B. Netanyahu iki pastarojo meto rinkimų kampaniją vykdė remdamasis stipriais santykiais su D. Trumpu, kuris ėmėsi precedento neturinčių žingsnių palaikyti Izraelį, įskaitant JAV ambasados perkėlimą į Jeruzalę.
Vasario pabaigoje D. Trumpas prisijungė prie B. Netanyahu pradedant karą prieš Iraną, tačiau judviejų nuomonės išsiskyrė, kai D. Trumpas, krintant jo populiarumui ir smarkiai išaugus naftos kainoms, ėmė siekti paliaubų ir vėlesnio konflikto sureguliavimo.
Planas dėl Gazos Ruožo yra naujausias spalį paskelbtų paliaubų, kurioms tarpininkavo JAV, etapas. Paskelbus paliaubas Izraelio operacijos šioje teritorijoje sumažėjo, bet nesibaigė.
Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerijos, kurios duomenis Jungtinės Tautos laiko patikimais, teigimu, nuo paliaubų pradžios per Izraelio operacijas Gazos Ruože žuvo daugiau nei 1,25 tūkst. palestiniečių.
Izraelio kariuomenė pranešė, kad per tą patį laikotarpį žuvo penki jos kariai.
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