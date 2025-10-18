Trumpas vėl ragina Zelenskį susitarti su Putinu, apie raketas „Tomahawk“ nebekalba

„Susitikimas su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu buvo labai įdomus ir šiltas, tačiau aš jam pasakiau, kaip ir prezidentui Putinui, kad atėjo laikas sustabdyti žudynes ir sudaryti SUSITARIMĄ! Pakankamai kraujo pralieta, o nuosavybės ribos nustatytos karu ir drąsa. Jie turėtų sustoti ten, kur dabar yra. Tegul abu paskelbia pergalę, tegul istorija nusprendžia! Daugiau jokių šaudymų, daugiau jokių mirčių, daugiau jokių milžiniškų ir nepakeliamų pinigų sumų. Tai karas, kuris niekada nebūtų prasidėjęs, jei aš būčiau buvęs prezidentu. Tūkstančiai žmonių žudomi kiekvieną savaitę – GANA, TAIKIAI GRĮŽKITE NAMO PAS SAVO ŠEIMAS!“ – po susitikimo platformoje „Truth Social“ rašė D. Trumpas.
Kaip anksčiau rašė ELTA, V. Zelenskis po šio susitikimo žurnalistams sakė, kad uždaro pokalbio metu buvo nuspręsta apie ilgojo nuotolio raketas „Tomahawk“ kol kas viešai plačiau nekalbėti, nes Jungtinės Valstijos „nenori eskalacijos“.
„Niekas šios temos neatšaukė, tačiau mums reikia šiuo klausimu dirbti toliau“, – pridūrė V. Zelenskis.
Ukrainos prezidentas taip pat teigė su D. Trumpu aptaręs okupuotų teritorijų ir paliaubų klausimą.
„Teritorijų klausimas – labai jautrus ir pats sudėtingiausias. (...) Rusai dabar iš tiesų nori okupuoti viską. (...) Mums pirmiausia reikia paliaubų, ir manau, kad JAV prezidentas tai supranta“, – sakė V. Zelenskis.
ELTA primena, kad prezidentai Baltuosiuose rūmuose šįkart susitiko aptarti galimą ilgojo nuotolio raketų „Tomahawk“ tiekimą Ukrainai. Tai buvo ketvirtasis JAV ir Ukrainos prezidentų susitikimas nuo tada, kai D. Trumpas sausio mėnesį grįžo į pareigas, ir antrasis per mažiau nei mėnesį.