Trumpas vyksta į Britaniją su istoriniu antruoju valstybiniu vizitu

Nuo lėktuvų skrydžio ir pasivažinėjimo karieta su karaliumi Karoliu III iki didingo valstybinio banketo istorinėje Vindzoro pilyje – JK dės visas pastangas, kad pamalonintų D. Trumpą, kuris jau ilgą laiką žavisi monarchija.
Tikslas yra išlaikyti D. Trumpo palankumą ministro pirmininko Keiro Starmerio atžvilgiu, kai jie susitiks britų lyderio užmiesčio rezidencijoje derybų dėl prekybos, muitų ir karo Ukrainoje. D. Trumpas taip pat bus laikomas atokiau nuo minių ir protestuotojų, kadangi visas veiksmas vyks už Londono, kur turėtų vykti didelė demonstracija, nukreipta prieš 79-erių respublikoną, ribų.
Leiboristų lyderis K. Starmeris turbūt nėra natūralus dešiniųjų pažiūrų D. Trumpo sąjungininkas, tačiau jis labai stengiasi jį pavergti nuo tada, kai JAV prezidentas sausio mėnesį grįžo į Baltuosius rūmus.
„Tai išties ypatinga, to nėra buvę anksčiau, tai neturi precedento“, – sakė K. Starmeris, vasario mėnesį Baltuosiuose rūmuose asmeniškai įteikdamas karaliaus laišką D. Trumpui, kuriame jis kviečiamas atvykti su valstybiniu vizitu.
Priimdamas kvietimą, D. Trumpas K. Starmeriui sakė, kad Karolis, kuris šiuo metu yra gydomas nuo vėžio, yra „puikus džentelmenas“.
Karališkas blizgesys
Tokiu žingsniu siekta pasinaudoti gerai žinoma D. Trumpo meile britų karališkajai šeimai (jo motina buvo škotė), taip pat ir tuo, kad jis mėgsta pompastiką. D. Trumpas dažnai entuziastingai kalbėjo apie savo ankstesnį valstybinį vizitą, surengtą pirmosios jo kadencijos metu 2019 m., per kurį jis susitiko su karaliene Elžbieta II.
Jis taps pirmuoju JAV prezidentu, gavusiu progą atvykti su antru valstybiniu vizitu. Tačiau D. Trumpui keičiant pasaulį kaip niekad anksčiau, naujas vizitas yra dar svarbesnis britams, kurie jau ilgą laiką brangina savo vadinamuosius ypatingus santykius su Vašingtonu.
Sosto įpėdinis princas Williamas ir princesė Catherine pradės vizitą blizgančia aukšta nata ir trečiadienį Vindzore priims D. Trumpą ir jo žmoną Melanią. Karalius Karolis ir karalienė Camilla tada, be kita ko, dienos metu pamalonins Trumpus karališkosios karietos procesija ir karinių lėktuvų skrydžiu, o vakare viską vainikuos valstybinis banketas.
D. Trumpas taip pat privačiai aplankys velionės karalienės, mirusios 2022 m. rugsėjį, kapą.
Ketvirtadienį vadeles perims politika, K. Starmeriui siekiant pabrėžti, kad JK tapo viena iš pirmųjų šalių, užsitikrinusių prekybos susitarimą su JAV ir išvengusių didžiausių D. Trumpo muitų. D. Trumpas, lydimas JAV verslo lyderių delegacijos, vyks į K. Starmerio užmiesčio rezidenciją, kuri jie turėtų pasirašyti tai, ką britų pareigūnai vadina „pasaulyje pirmaujančia partneryste technologijų srityje“ ir „svarbų civilinės branduolinės energetikos susitarimą“.
Svarbi tema bus ir Ukraina. K. Starmeris yra vienas iš daugybės Europos lyderių, bandančių įtikinti D. Trumpą ir toliau remti Kyjivą, nors respublikonas, regis, atsigręžė į Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną.
Melania ir Catherine
Pirmoji ponia Melania Trump, kuri surengs retą viešą pasirodymą, ketvirtadienį vykdys atskirą programą. Ji Vindzore kartu su Camilla apžiūrės karalienės Marijos lėlių namus, o su Catherine, kuri pastaraisiais mėnesiais grįžo į viešumą po kovos su vėžiu, dalyvaus skautų renginyje.
Nepaisant pompastikos, fone tvyros įtampa. Baltieji rūmai pareiškė, kad D. Trumpas užsimins, „kaip svarbu, kad ministras pirmininkas apsaugotų žodžio laisvę JK“ – tai svarbi tema, kurią buvęs D. Trumpo sąjungininkas Elonas Muskas iškėlė kreipdamasis į savaitgalį JK vykusį kraštutinių dešiniųjų mitingą.
Dar vienas keblus klausimas yra Jeffrey Epsteino skandalas, kuris persekioja D. Trumpą namuose. K. Starmeris praėjusią savaitę buvo priverstas atleisti britų ambasadorių Vašingtone Peterį Mandelsoną dėl jo draugystės su gėdą užsitraukusiu seksualiniu nusikaltėliu.
Naujausi komentarai