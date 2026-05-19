Trumpo administracija įsteigė fondą sąjungininkams, apkaltintiems valdant Bidenui

Demokratų įstatymų leidėjai ir stebėtojų grupės iškart užsipuolė šį planą kaip įžūliai korumpuotą „juodąją kasą“, kuri mokesčių mokėtojų pinigais apdovanotų respublikonų prezidento lojalistus.
Mainais į „Kovos su ginklavimusi fondo“ (angl. Anti-Weaponization Fund) įsteigimą Teisingumo departamentas pranešė, kad D. Trumpas atsiima ieškinį prieš Vidaus pajamų tarnybą (IRS) dėl jo mokesčių deklaracijų nutekinimo.
D. Trumpas, du jo vyriausieji sūnūs Ericas ir Donaldas jaunesnysis bei „Trump Organization“ sausį federaliniame apygardos teisme Floridoje pateikė ieškinį mokesčių surinkimo agentūrai, reikalaudami 10 mlrd. dolerių (6,07 mlrd. eurų) kompensacijos dėl mokesčių deklaracijų nutekinimo.
Buvęs IRS rangovas 2023 metais prisipažino kaltas dėl D. Trumpo ir kitų turtingų amerikiečių mokesčių deklaracijų nutekinimo žiniasklaidai ir buvo nuteistas penkerius metus kalėti.
Teisingumo departamentas, kuriam šiuo metu vadovauja buvęs asmeninis D. Trumpo advokatas Toddas Blanche'as, nurodė, kad „Kovos su ginklavimusi fondas“ kuriamas kaip taikos sutarties IRS byloje dalis.
„Vyriausybės aparatas niekada neturėtų būti paverstas ginklu prieš jokį amerikietį, ir šio departamento ketinimas yra ištaisyti anksčiau padarytas skriaudas, kartu užtikrinant, kad tai niekada nepasikartotų“, – išplatintame pranešime teigė T. Blanche'as.
„Kaip šios taikos sutarties dalį, mes nustatome teisėtą procesą, kad teisinio persekiojimo ir ginklavimosi aukos būtų išklausytos ir galėtų siekti žalos atlyginimo“, – sakė laikinai pareigas einantis generalinis prokuroras.
Teisingumo departamentas pranešė, kad T. Blanche'as paskirs penkis asmenis prižiūrėti fondą, o Trumpų šeima „gaus oficialų atsiprašymą, bet jokių piniginių išmokų ar bet kokios formos žalos atlyginimo“.
„Pasibjaurėtina“
2021 metais palikęs Baltuosius rūmus, D. Trumpas specialiojo prokuroro Jacko Smitho (Džeko Smito) buvo apkaltintas siekiu panaikinti 2020 metų rinkimų, kuriuos jis pralaimėjo demokratui J. Bidenui, rezultatus ir netinkamu įslaptintų dokumentų tvarkymu.
Abi bylos buvo nutrauktos po to, kai respublikonas laimėjo 2024 metų prezidento rinkimus.
Nors D. Trumpas negaus jokių išmokų, kompensacijų fondu galės pasinaudoti kiti asmenys, manantys, kad J. Bideno administracija juos persekiojo neteisėtai.
Tai galėtų apimti, pavyzdžiui, šimtus D. Trumpo šalininkų, kurie buvo patraukti baudžiamojon atsakomybėn dėl dalyvavimo 2021 metų sausio 6 dienos išpuolyje prieš JAV Kapitolijų. Šiomis riaušėmis siekta užkirsti kelią Kongresui patvirtinti J. Bideno pergalę rinkimuose.
Praėjusiais metais, pirmąją savo kadencijos dieną, D. Trumpas suteikė malonę virtinei Sausio 6-osios bylos kaltinamųjų.
Kompensacijų planas D. Trumpo politiniams sąjungininkams sulaukė aršios demokratų įstatymų leidėjų kritikos.
„Donaldas Trumpas padavė į teismą savo paties vyriausybę. Trumpo Teisingumo departamentas sudarė taikos sutartį su Trumpu. O dabar Trumpas gauna beveik 2 mlrd. dolerių (1,72 mlrd. eurų) „juodąją kasą“, kad apdovanotų savo sąjungininkus, lojalistus ir sukilėlius“, – pranešime teigė Senato mažumos lyderis Chuckas Schumeris.
„Iš visų jo padarytų korumpuotų dalykų šis yra vienas labiausiai pasibjaurėtinų“, – sakė Ch. Schumeris.
Ne pelno siekianti vartotojų teisių gynimo grupė „Public Citizen“ pavadino tai „monstriška mokesčių mokėtojų išteklių vagyste“. Ji paragino Kongresą užblokuoti fondą, kad šis neišmokėtų jokių pinigų.
Hillary Clinton, kurią D. Trumpas įveikė 2016 metų rinkimuose, sakė: „Trumpas ne tik suteikė malonę savo sekėjams, šturmavusiems JAV Kapitolijų. Dabar jis paruošė jiems išmokas per „juodąją kasą“, kurią sukūrė siekdamas apdovanoti savo sąjungininkus – iš jūsų mokesčių dolerių. Tokios nesąmonės neišgalvosi.“
Antrą kartą pradėjęs eiti pareigas, D. Trumpas ėmėsi virtinės baudžiamųjų priemonių prieš tariamus priešus.
Jis reikalavo iškelti baudžiamąsias bylas politiniams oponentams, atleido vyriausybės pareigūnus, kuriuos laiko nelojaliais, nusitaikė į advokatų kontoras, dalyvavusias ankstesnėse bylose prieš jį, ir nutraukė federalinį finansavimą universitetams.
