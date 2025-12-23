Trumpo administracija ragina migrantus išvykti savanoriškai ir Kalėdų proga gauti padidintą premiją

„Iki metų pabaigos pasinaudokite 3 000 dolerių premija, kad galėtumėte per šventes grįžti namo“, – savo interneto svetainėje skelbia JAV Vidaus saugumo departamentas.
„Nelegalūs atvykėliai, kurie šiandien nepasinaudos šiuo specialiu pasiūlymu, turi tik vieną alternatyvą: jie bus suimti, deportuoti ir niekada negalės vėl atvykti į Jungtines Valstijas“, – sakoma departamento tinklalapyje.
D. Trumpas savo antrosios kadencijos metu nelegalios imigracijos stabdymą bei dokumentų neturinčių migrantų išsiuntimą paskelbė prioritetiniais klausimais ir sugriežtino sąlygas atvykti į JAV bei gauti vizas.
Nuo gegužės mėnesio D. Trumpo administracija taip pat įgyvendina „savanoriško išvykimo“ programą, pagal kurią JAV nelegaliai esantys asmenys gali registruotis savanoriškam išvykimui per programėlę mainais už 1 000 JAV dolerių ir kelionės išlaidų padengimą.
JAV imigracijos ir muitinės tarnyba (ICE) taip pat ragina migrantus savanoriškai išvykti per šventes, skelbdama platformoje „X“: „VENKITE ICE ORO LINIJŲ IR KALĖDŲ SENELIO BLOGIUKŲ SĄRAŠO! Savanoriškai išvykite šiandien naudodami „CBP Home“ programėlę, uždirbkite 3 000 dolerių ir praleiskite Kalėdas namuose su artimaisiais.“
Prie įrašo pridėtas vaizdo įrašas, kuriame baltabarzdis vyras, apsirengęs Kalėdų Senelio kostiumu, bet su raudona ICE neperšaunama liemene ir ženkleliu, sulaiko ir deportuoja asmenį, o fone skamba kalėdinė muzika.
ICE tarnybai, kurią kritikai kaltina tapus sukarintomis pajėgomis, per antrąją D. Trumpo kadenciją buvo pavesta deportuoti beprecedentį skaičių nelegalių migrantų.
JAV valstybės departamentas paskelbė kitokį su šventėmis susijusį pranešimą, pridėdamas ekrano nuotrauką iš „Fox News“ vaizdo įrašo, kur teigiama, kad 2025 m. buvo panaikinta 95 tūkst. vizų, įskaitant daugiau nei 8 000 vizų, išduotų užsienio studentams.
„Linksmų (būsimų) Kalėdų“, – rašoma tekste šalia ekrano nuotraukos.
