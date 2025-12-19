Trumpo administracija sustabdė JAV žaliosios kortelės loteriją

48 metų Claudio Nevesas Valente iš Portugalijos kaltinamas gruodžio 13 d. įsiveržęs į universiteto pastatą ir apšaudęs egzaminus laikiusius studentus, du žuvo ir devyni buvo sužeisti. Jis taip pat kaltinamas po dviejų dienų nužudęs Masačusetso technologijos instituto (MIT) dėstytoją.
K. Noem socialiniuose tinkluose parašė, kad C. Nevesas Valente „2017 m. atvyko į Jungtines Valstijas pagal įvairovės loterijos imigrantų vizų programą (DV1) ir jam buvo suteikta žalioji kortelė“.
„Prezidento Trumpo nurodymu nedelsdama nurodau USCIS (Jungtinių Valstijų pilietybės ir imigracijos tarnybai) sustabdyti DV1 programą, kad būtų garantuota, jog daugiau amerikiečių nenukentės dėl šios pražūtingos programos“, – parašė K. Noem ir pridūrė, kad „šis baisus asmuo niekada neturėjo būti įleistas į mūsų šalį“.
Ketvirtadienio vakarą policija pranešė, kad po kelias dienas trukusių paieškų C. Nevesas Valente buvo rastas negyvas nusižudęs.
Pasak Valstybės departamento, pagal JAV žaliosios kortelės loteriją kasmet išduodama iki 55 tūkst. nuolatinio gyventojo vizų žmonėms „iš šalių, kuriose imigracijos į Jungtines Valstijas lygis yra mažas“. Norėdami gauti šią vizą, pareiškėjai turi turėti bent vidurinį išsilavinimą arba dvejų metų mokymo ar darbo patirtį. Jie taip pat pereina atrankos procesą, kuris apima pokalbį.
