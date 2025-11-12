 Trumpo anūkė: senelis mažumėlę užsiėmęs, valdo pasaulį

2025-11-12 17:06
Viljama Sudikienė (ELTA)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas neatvyks stebėti savo anūkės debiuto LPGA golfo turnyre, nes yra pernelyg užsiėmęs pasaulio valdymu.

18-metė Kai Trump, Donaldo Trumpo jaunesniojo dukra ir JAV prezidento anūkė, šią savaitę rėmėjo kvietimu žaidžia renginyje Floridos golfo klube „Pelican“.

Paklausta apie savo garsųjį senelį, ji žurnalistams prieš turnyrą surengtoje spaudos konferencijoje sakė: „Jis neatvyks šį savaitgalį. Šiuo metu jis valdo pasaulį, tad mažumėlę užsiėmęs“.

Majamio universitete studijuojanti JAV prezidento vaikaitė sakė, kad jai D. Trumpas – tiesiog normalus senelis.

„Visada toks buvo. Sakyčiau, jog tiesiog turiu paprastą senelį. Nėra jokio skirtumo. Žinoma, tai šaunu, bet man tiesiog normalu“, – sakė K. Trump.

Prezidentas garsėja pomėgiu žaisti golfą, tačiau Kai, paklausta, ar jiedu žaidžia, buvo diplomatiška. Ji apibūdino D. Trumpą kaip gana gerą žaidėją ir sakė, kad jiedu yra sužaidę keletą įtemptų rungtynių.

Konkrečiai paklausta, ar yra įveikusi senelį, ji pridūrė: „Paliksiu tai spręsti jums“.

„Mes daug žaidžiame. Puikiai leidžiame laiką aikštyne. Mes taip pat visada esame toje pačioje komandoje“, – sakė K. Trump.

