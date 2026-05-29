Trumpo atvaizdas gali atsirasti ant naujo 250 JAV dolerių banknoto

Apie pasiūlymą išleisti naują banknotą, kuriame būtų pavaizduotas Amerikos prezidentas, pirmą kartą ketvirtadienį pranešė laikraštis „The Washington Post“. Jei šis sumanymas būtų įgyvendintas, tai būtų pirmas kartas per pusantro šimtmečio, kai gyvo asmens – juo labiau prezidento – atvaizdas atsirastų ant JAV valiutos.
„Šiuo metu yra pateiktas įstatymo projektas – svarstomas Atstovų Rūmuose ir Senate – pakeisti pirmąjį reikalavimą, kad gyvas asmuo, Donaldas J. Trumpas, galėtų būti pavaizduotas ant 250 dolerių banknoto“, – ketvirtadienį per trumpą spaudos konferenciją žiniasklaidai sakė JAV iždo sekretorius Scottas Bessentas. – Nemanau, kad yra kas nors netinkamo, jei JAV prezidentas, asmuo, kuris yra JAV prezidentas, būtų pavaizduotas ant 250-ųjų metinių banknoto.“
Jis teigė, kad Iždo departamentas yra iš anksto pasirengęs, jei įstatymas būtų priimtas, tačiau „laikysis įstatymo“.
„The Washington Post“ gautame banknoto makete yra užrašas „250-osios Amerikos metinės“, kaip nuoroda į 1776 m. liepos 4 d., kai Jungtinės Valstijos paskelbė nepriklausomybę.
Pasak laikraščio, du D. Trumpo paskirti Iždo departamento pareigūnai dar pernai pradėjo raginti Graviravimo ir spausdinimo biuro darbuotojus parengti prototipus. Ten dirbantys darbuotojai anonimiškai laikraščiui sakė, kad planas sukėlė susirūpinimą, nes jis pažeistų federalinį įstatymą, draudžiantį ant JAV pinigų vaizduoti gyvus prezidentus.
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