Trumpo sprendimas parduoti prieigą prie įrašų platformoje „Truth Social“ kelia nuostabą

Teigiama, kad D. Trumpas bei artimi jo giminaičiai per antrąją jo kadenciją Baltuosiuose rūmuose iš kriptovaliutų verslo, nekilnojamojo turto sandorių, akcijų prekybos ir teismuose prisiteistų išmokų uždirbo milijardus dolerių.
O šeštadienį įmonė „Trump Media and Technology Group“ pristatė produktą „Truth API“, kuris pirmą kartą buvo pristatytas liepos viduryje.
Manoma, kad šios mokamos paslaugos abonentai prieigą prie D. Trumpo pranešimų platformoje „Truth Social“ gaus beveik akimirksniu, tai yra greičiau nei plačioji visuomenė, o tos keletas sekundžių turės lemiamos reikšmės.
Didžiąją dalį Trumpo įrašų platformoje „Truth Social“ sudaro dirbtinio intelekto sukurti memai ir išsišokimai prieš politinius oponentus.
Tačiau D. Trumpas šią platformą naudoja ir tam, kad paskelbtų svarbias naujienas – nuo įvykių Irano konflikte iki prekybos muitų, – kurios gali akimirksniu lemti didžiulius rinkos vertės svyravimus.
Naujienų portalas „Axios“ pranešė, kad išankstinės prieigos mėnesio prenumeratos kaina svyruoja nuo 60 iki 100 tūkst. JAV dolerių.
Kaip praneša „The Wall Street Journal“, netrukus po to, kai ši paslauga tapo prieinama, jos prenumeratą įsigijo penkios prekybos bendrovės.
Šios naujos mokamos paslaugos esmė – „suteikti greičiausiems investuotojams ir algoritmams sekundės dalies pranašumą“, naujienų agentūrai AFP sakė bendrovės „B. Railis Wealth Management“ analitikas Artas Hoganas.
Šokiruojantis piktnaudžiavimas
Tačiau kritikai teigia, kad tai – paprasčiausia korupcija.
Demokratas senatorius Markas Warneris antradienį socialiniame tinkle „X“ paskelbė pateikęs įstatymo projektą, kuriuo siekiama „imtis kovoti su šia korupcija ir užtikrinti, kad visi amerikiečiai turėtų laisvą ir lygiateisę prieigą prie viešų vyriausybės pareigūnų pranešimų“.
Jo kolegos Elizabet Warren ir Adamas Schiffas praėjusią savaitę paragino JAV vertybinių popierių ir biržos komisiją (SEC) – instituciją, atsakingą už JAV akcijų rinkų priežiūrą – pradėti tyrimą dėl, jų žodžiais tariant, „šokiruojančio piktnaudžiavimo prezidento pareigomis siekiant asmeninės naudos“.
Praėjus keletui valandų po to, kai pradėjo veikti naujoji paslauga, D. Trumpas aiškiai parodė, kokį poveikį rinkoms gali daryti jo įrašai platformoje „Truth Social“: jam šeštadienį paskelbus, kad atšaukia planą pulti Iraną, smarkiai nukrito naftos kainos.
Kolorado universiteto Bulidero teisės profesorė Ann Lipton teigė, kad D. Trumpas supranta tiek savo žodžių vertę, tiek tai, kad kuo labiau jis sukrečia rinkas, tuo vertingesnė tampa jo naujoji paslauga.
„Tai skatina Trumpą skelbti informaciją, kuri daro poveikį rinkoms, neatsižvelgiant į tai, ar tokie skelbimai atitinka amerikiečių interesus“, – sakė vertybinių popierių rinkos reguliavimo srityje besispecializuojanti A. Lipton.
Pats D. Trumpas į tokį susirūpinimą numojo ranka.
Praėjusį mėnesį jis puolė teisintis 2025 m. uždirbęs apie 1,2 mlrd. JAV dolerių iš investicijų į kriptovaliutas, teigdamas, kad nuo to laiko, kai jis grįžo į Baltuosius rūmus, „visi pelnosi“ iš akcijų rinkos bumo.
Tačiau liepos pabaigoje paskelbta transliuotojo CNN ir bendrovės SSRS atlikta apklausa parodė, kad 64 procentai respondentų mano, jog D. Trumpas, eidamas pareigas Baltuosiuose rūmuose, „perlenkė lazdą“ siekdamas asmeninių finansinių interesų.
Finansinis žiniasklaidos leidinys „Forbes“ apskaičiavo, kad nuo 2024 m., kai D. Trumpas laimėjo rinkimus prieš Kamalą Harris, jo grynoji turto vertė šoktelėjo nuo 2,3 mlrd. iki 6,5 mlrd. dolerių.
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