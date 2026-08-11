Trumpo žiniasklaidos bendrovės nuostolis padidėjo dešimt kartų

„Trump Media & Technology Group“ paskelbė, kad per ketvirtį, pasibaigusį birželio 30 d., patyrė 238,1 mln. JAV dolerių nuostolių, teigiama bendrovės pranešime spaudai. Prieš metus nuostolis siekė 20 mln. JAV dolerių.
Nuostoliai daugiausia susidarė dėl nepiniginių turto verčių sumažėjimo. Tai apėmė daugiau nei 190 mln. JAV dolerių nuostolių iš „skaitmeninių turto vienetų, įkeistų skaitmeninių turto vienetų ir akcijų vertybinių popierių“.
Tuo tarpu bendrovė pranešė apie 1,7 mln. JAV dolerių pajamas, kurios, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, išaugo 89 proc.
Pirmąjį finansinių metų ketvirtį „Trump Media & Technology Group“ taip pat pranešė apie grynąjį nuostolį, kurį daugiausia lėmė smarkiai kritusios kriptovaliutų vertės.
JAV prezidentas nuolat naudoja „Truth Social“ oficialiems pranešimams skelbti.
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