Trumpui – Netanyahu pareiškimas

„Izraelis turi visišką teisę į savigyną, ir mes ja naudojamės, kai to reikia. Sakau tai jums, kaip su dėkingumu ir pagarba sakau tai per gerus pokalbius su savo draugu prezidentu Trumpu“, – televizijos pareiškime teigė B. Netanyahu.
D. Trumpas paskambino B. Netanyahu
JAV prezidentas pirmadienį paskambino Izraelio ministrui pirmininkui, naujienų agentūrai AFP pranešė Baltųjų rūmų pareigūnas.
Šis pokalbis įvyko po to, kai Izraelis ir Iranas apsikeitė smūgiais pirmą kartą nuo balandžio mėnesį paskelbtų paliaubų.
Naktį Teheranas paleido raketas į Izraelį, o šis atsakydamas nusitaikė į karinius objektus Irane. Visa tai sukėlė baimę dėl naujo didelio masto konflikto.
„Izraelis ir Iranas privalo nedelsiant nutraukti „šaudymą“, – anksčiau pirmadienį savo socialiniame tinkle „Truth Social“ rašė JAV lyderis D. Trumpas.
„Karo veiksmai nutrūko Izraelio smūgiams privertus Iraną sustabdyti atakas“
Izraelio ministras pirmininkas pirmadienį pareiškė, kad jo šalies smūgiai Iranui atgrasė Teheraną nuo tolesnių atakų, o tai lėmė karo veiksmų tarp dviejų priešininkų nutraukimą.
„Šiuo metu ugnis tame fronte yra suvaldyta – po to, kai smogėme teroro režimui Teherane, jis nustojo mus pulti“, – per televiziją transliuotame pareiškime teigė B. Netanyahu.
Tačiau jis įspėjo, kad jei Iranas „padarys klaidą ir atnaujins atakas prieš mus, mes atsakysime visa jėga“.
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