Trumpui sukritikavus Kimmelį, peržiūrima televizijos ABC licencija

Tai padaryta po to, kai prezidentas Donaldas Trumpas ir jo žmona pareikalavo atleisti komiką Jimmy Kimmelį.
JAV Federalinės ryšių komisijos (FCC) nurodymas galioja ABC valdančiai bendrovei „Disney“ ir jos televizijos padaliniams.
Tai įvyko po to, kai D. Trumpas ir Melania Trump pareikalavo, kad tinklas atšauktų J. Kimmelio vėlyvo vakaro komedijų šou dėl pokšto, kurį jie pavadino raginimu smurtauti ir kuris pasirodė likus kelioms dienoms iki įtariamo pasikėsinimo į JAV prezidentą.
Antradienį savo laidoje „Jimmy Kimmel Live“ komikas sakė, kad tokia reakcija yra juokinga ir kad administracija „daro didelį ažiotažą iš šio pokšto“.
D. Trumpas reikalavo atleisti J. Kimmelį už tai, kad jis prilygino pirmąją ponią būsimai našlei.
Praėjusią savaitę rodytoje laidoje J. Kimmelis vaizdavo save kaip tuomet dar būsimos Baltųjų rūmų korespondentų asociacijos vakarienės – ji Vašingtone įvyko šeštadienį – vedėją ir kreipdamasis į pirmąją ponią pasakė: „Ponia Trump, jūs švytite kaip būsima našlė.“
Birželį D. Trumpui sukaks 80 metų ir jis yra vyriausias pareigas pradėjęs eiti JAV prezidentas. Slovėnijoje gimusiai jo žmonai, anksčiau dirbusiai modeliu, yra 56 metai.
Pirmoji ponia taip pat užsipuolė J. Kimmelį savo pareiškime, ragindama transliuotoją ABC užimti poziciją prieš šį vėlyvo vakaro laidų vedėją.
Pirmadienį savo laidoje J. Kimmelis atmetė kritiką, sakydamas, kad minimas juokelis „akivaizdžiai (...) buvo pokštas apie jų amžiaus skirtumą“.
Įtariamajam, kaltinamam išpuoliu per šeštadienio žiniasklaidos vakarienę, pirmadienį teisme buvo pateikti kaltinimai pasikėsinimu nužudyti prezidentą.
Komikų baudimas
Antradienio laidoje J. Kimmelis parodė vaizdo įrašą, kuriame D. Trumpas, anksčiau tą pačią dieną sveikindamas karalių Karolį III, juokavo apie savo amžių.
Pažymėjęs, kad jo tėvai santuokoje išgyveno 63 metus, D. Trumpas kalbos metu atsisuko į M. Trump ir pasakė: „Brangioji, tai rekordas, kurio mums nepavyks pasiekti, atsiprašau.“
„Palaukite, ar jis ką tik pajuokavo apie savo mirtį? – savo laidoje klausė J. Kimmelis. – Tik Donaldas Trumpas galėtų reikalauti, kad mane atleistų už tai, jog pajuokavau apie jo senatvę, o po dienos išeiti ir pats juokauti apie savo senatvę.“
J. Kimmelis yra atsidūręs diskusijų dėl konstituciškai saugomos žodžio laisvės centre.
Rugsėjį jis buvo trumpam nušalintas nuo laidos po vyriausybės spaudimo, kai pareiškė, kad D. Trumpo kraštutinių dešiniųjų judėjimas bando krautis politinį kapitalą iš nuomonės formuotojo Charlie Kirko nužudymo.
D. Trumpo administracija siekė nubausti jam iššūkį metančias žiniasklaidos priemones ir komikus, o respublikonų lyderio retorika politinių oponentų atžvilgiu buvo kritikuojama kaip skaldanti ir kartais smurtinė.
Pernai tinklas CBS nutraukė Stepheno Colberto laidą „The Late Show“, priėmęs „finansinį sprendimą“, kuris, pasak kritikų, atsiduoda cenzūra.
D. Trumpo paskirtas FCC pirmininkas Brendanas Carras atkreipė dėmesį, kai per Kongreso klausymus pareiškė, kad „FCC formaliai nėra nepriklausoma agentūra“, leisdamas suprasti, jog jo veiksmai gali būti pagrįstai derinami su Baltųjų rūmų politiniais prioritetais.
