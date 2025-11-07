Trumpui teko nutraukti renginį: Ovaliajame kabinete nualpo svečias

Kai kalbėjo vienas iš dviejų farmacijos bendrovių, pakviestų paskelbti apie susitarimą dėl kainų, vadovų, vyras susmuko ant žemės už jo.
Tuo metu sėdėjęs D. Trumpas greitai atsistojo ir pasiliko už savo darbo stalo, o keli žmonės puolė prie vyro, kurio tapatybė nebuvo paviešinta.
Vienas iš jam padedančių asmenų buvo Mehmetas Ozas, D. Trumpo JAV viešosios sveikatos draudimo programos administratorius ir gydytojas.
„Baltųjų rūmų medicinos skyrius greitai ėmėsi veiksmų, ir ponui viskas gerai“, – sakė Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karoline Leavitt (Kerolain Levit).
Renginys pratęstas po valandos.
Naujausi komentarai