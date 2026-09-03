Trumpui užsiminus apie trumpą bombardavimo kampaniją, naftos kainos patraukė žemyn

„Brent“ rūšies naftos ateities sandorių kaina ryte smuko 1,26 proc. iki 94,42 JAV dolerio už barelį, o WTI rūšies naftos kaina – 0,95 proc. iki 90,14 JAV dolerio už barelį.
Prekybos salėse kilo sujudimas, kai JAV smūgiai Islamo Respublikos taikiniams Hormuzo sąsiauryje išprovokavo abipusius atsakomuosius veiksmus ir pakurstė net 10 proc. naftos kainų šuolį.
Ši karinė eskalacija, įvykusi po kelių savaičių santykinės ramybės šiame vandens kelyje, kuris yra itin svarbus penktadaliui pasaulio naftos ir dujų tranzito, sustiprino baimes dėl tolesnio infliacijos kilimo ir padidino spaudimą centriniams bankams didinti palūkanų normas.
Trečiadienį rinkos nuotaikos sulaukė labai reikalingo postūmio, kai JAV prezidentas pareiškė, kad naujausia smūgių serija netrukus gali pasibaigti.
Paklaustas, kiek gali trukti ši bombardavimo kampanija, jis žurnalistams atsakė: „Nemanau, kad pernelyg ilgai.“
Tuo metu televizija CNN, remdamasi JAV pareigūnų žodžiais, pranešė, kad kariuomenė per sąsiaurį palydėjo 40 prekybinių laivų, pakrautų 18 mln. barelių naftos – tai didžiausias skaičius nuo karo pradžios.
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