Tsahkna: Estija netaps nelegalios migracijos tranzito kanalu

„Padidinome Policijos ir sienos apsaugos tarnybos pajėgas uostuose, oro uostuose ir pasienio zonose. Kartu padedame stiprinti Europos Sąjungos išorės sieną ten, kur spaudimas didžiausias – kitą savaitę Latvijoje darbą pradės jau trečiasis Estijos policijos dalinys, kuris padės vietos pareigūnams užkirsti kelią nelegaliam sienos kirtimui“, – sakė M. Tsahkna.
Pasak jo, į Estiją nelegaliai atvykę asmenys yra sulaikomi ir grąžinami pagal galiojančius įstatymus.
„Taip pat ryžtingai veiksime ir prieš tuos, kurie organizuoja ar palengvina nelegalią migraciją arba iš jos pelnosi. Estijos teisėsaugos institucijos tokius atvejus nagrinės itin griežtai“, – pabrėžė ministras.
„Baltarusija, padedama Rusijos, naudoja nelegalią migraciją kaip priemonę daryti spaudimą Europai. Todėl Estija saugo ne tik savo sieną, bet kartu su Latvija, Suomija ir kitomis sąjungininkėmis – visą Europos Sąjungos išorės sieną. Estija yra pasirengusi greitai ir ryžtingai reaguoti į bet kokį migracijos spaudimo padidėjimą“, – pridūrė M. Tsahkna.
Nacionalinis transliuotojas ERR skelbia, kad ketvirtadienį Taline įvyko didelė policijos operacija, kurios metu buvo sulaikyta keliolika įtariamų nelegalių migrantų.
Pasak Policijos ir sienos apsaugos tarnybos (PPA), šis incidentas yra platesnio masto migracijos spaudimo, pastarosiomis dienomis ištikusio Estiją, dalis.
„Yra pagrindo manyti, kad tai nėra pavienis atvejis. Veikiau matome bendrą didėjančio nelegalaus migracijos spaudimo Estijos atžvilgiu tendenciją. Matome, kad tikrasis žmonių tikslas nebūtinai yra atvykti į Estiją, o vykti per ją“, – sakė Šiaurės prefektūros pasienio apsaugos biuro viršininkas Indrekas Aru.
Pasak jo, PPA tokius atvejus atskleidžia kiekvieną dieną jau daugiau nei savaitę.
„Dabar turime daugiau nei 20 atvejų, iš viso sulaikytas 81 žmogus“, – sakė I. Aru.
Dauguma migrantų į Estiją atvyksta per Latvijos ir Baltarusijos sieną, o pareigūnai nesitiki, kad šis srautas sustos iki prasidedant prastesniems rudens orams.
Migrantų antplūdis į rytines ES nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais, Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus.
(be temos)