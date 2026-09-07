Tūkstančiai žmonių Belgrade dalyvavo Bosnijos serbų karo nusikaltėlio laidotuvėse

R. Mladičius mirė rugpjūčio pabaigoje, būdamas 84 metų, atlikdamas laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę Hagoje už genocidą, karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmoniškumui, įvykdytus karo metu – dėl šios reputacijos tarptautinė spauda jį praminė Bosnijos skerdiku.
Serbijos teisingumo ministras Nenadas Vujičius iš pradžių paskelbė apie „karinę ir valstybinę pagarbą“ R. Mladičiui, taip sukeldamas tarptautinį pasipiktinimą. Vėliau prezidentas Aleksandaras Vučičius sušvelnino šį sprendimą.
A. Vučičius atmetė kaltinimus dėl buvusio generolo garbinimo ir sakė, kad laidotuvės atitiks šeimos norus.
R. Mladičiaus sūnus Darko, oficialiai organizavęs laidotuves, anksti pirmadienį stovėjo prie karsto, gedintiesiems plūstant į bažnyčią. Daug kas atėjusiųjų bučiavo karstą.
Pamaldos vyko nedidelėje Šv. Luko cerkvėje, o ne didžiojoje Šv. Savos šventovėje, kur paprastai rengiamos valstybinės laidotuvės, tačiau jose dalyvavo keli Serbijos ministrai, taip pat Rusijos ambasadorius šalyje ir buvęs Bosnijos Serbų Respublikos prezidentas Miloradas Dodikas.
A. Vučičius anksčiau sakė, jog valstybė užtikrins, kad laidotuvės praeitų saugiai, tačiau pridūrė, kad jis pats asmeniškai nedalyvaus dėl anksčiau prisiimtų įsipareigojimų.
„Nacionalinis didvyris“
R. Mladičius buvo pašarvotas kelias valandas, o tada Serbijos Stačiatikių Bažnyčios galva vadovavo pamaldoms.
„Žinome, kad jo vardas išliks giliai įsirėžęs daugelio mūsų Serbijos stačiatikių, kurie jaučia ir puoselėja jam gilų dėkingumo jausmą, atmintyje ir maldose“, – cerkvėje susirinkusiems žmonėms sakė patriarchas Porfirijė.
Kariams išnešus karstą į lauką, lūkuriuojančios minios išsirikiavo gatvėje, mosuodamos vėliavomis su buvusio generolo atvaizdu bei didelėmis nacionalinėmis Serbijos ir Bosnijos Serbų Respublikos trispalvėmis. Naujienų agentūros AFP žurnalistų stebėjimai ir procesijos vaizdo įrašai iš oro rodo, kad buvo susirinkę tūkstančiai žmonių.
Procesija lėtai judėjo link netoliese esančių Topčidero kapinių.
Nepaisydami apkaltinamojo nuosprendžio, daugelis serbų nacionalistų ir toliau laiko R. Mladičių didvyriu ir gynėju, ypač Serbų Respublikoje, kur jo mirtis buvo minima budynėmis ir susibūrimais.
„Esu čia tam, kad palydėčiau generolą, nacionalinį didvyrį“, – AFP sakė pensininkė Radojka Višič, atvykusi iš Serbų Respublikos sostinės Bania Lukos.
„Jie negalėjo mūsų nugalėti mūšio lauke, todėl išsiuntė jį į kalėjimą ir ten kankino“, – sakė R. Višič, turėdama omenyje „tarptautinę bendruomenę“.
Netoliese buvęs Radė Bajičius jai pritarė ir pavadino R. Mladičių „didžiu žmogumi ir didžiu kovotoju“.
Procesijai judant gatve, karo veteranai apsupo mikroautobusą, vežusį palaikus į kapines, kur taip pat palaidota R. Mladičiaus dukra, nusižudžiusi per Bosnijos karą.
„Revizionizmas“
Praėjusią savaitę vyriausybiniu lėktuvu atgabentas R. Mladičiaus karstas buvo apgaubtas nacionalinėmis vėliavomis ir nešamas karių, o vėliau vežamas kortežu, kurį ant viadukų su plakatais pasitiko jaunuolių grupės.
Toks jo sutikimas šalyje sukėlė regiono ir tarptautinių lyderių, įskaitant Europos Sąjungos (ES), pasmerkimą, kurį atstovas spaudai pakartojo pirmadienį.
„Bet koks karo nusikaltėlių šlovinimas, genocido neigimas ir revizionizmas prieštarauja pagrindinėms Europos vertybėms ir neturi vietos ES ar ES šalyse kandidatėse“, – sakoma ES atstovo spaudai pranešime.
Per 1992–1995 metais vykusį karą žuvo apie 100 tūkst. žmonių, o 2,2 mln. buvo priversti palikti savo namus.
R. Mladičius buvo karinis Bosnijos serbų vadovybės veidas, kartu su buvusiu Jugoslavijos prezidentu Slobodanu Miloševičiumi ir Bosnijos serbų lyderiu Radovanu Karadžičiumi.
Jungtinių Tautų (JT) karo nusikaltimų teismas nuteisė jį už genocidą dėl 1995 metų Srebrenicos žudynių, kai Bosnijos serbų pajėgos JT saugomoje zonoje nužudė apie 8 tūkst. Bosnijos musulmonų vyrų ir berniukų.
Tai buvo baisiausias kraujo praliejimas Europoje nuo Antrojo pasaulinio karo laikų.
R. Mladičius taip pat buvo nuteistas už Bosnijos musulmonų ir kroatų persekiojimą bei priverstinį išvarymą, civilių terorizavimą Sarajevo apgulties metu ir JT taikdarių paėmimą įkaitais per NATO oro antskrydžius 1995 metais.
Jis buvo sulaikytas 2011-aisiais, praėjus 16 metų po to, kai jam pirmą kartą buvo pateikti kaltinimai, ir po devynerius metus trukusio teismo proceso 2021 metais nuteistas kalėti iki gyvos galvos.
Tačiau per Serbijos vyriausybę palaikančią komercinę televiziją „Informer“ tiesioginė pamaldų transliacija buvo šlovinanti.
„Rašoma istorija“, – sakė vienas kanalo komentatorius per tęstinį reportažą su ekrano kampe uždėtu R. Mladičiaus portretu.
Laidotuvėse dalyvavo daug jaunuolių ir karo veteranų; daugelis dalyvių vilkėjo marškinėlius su R. Mladičiaus atvaizdu.
Naujausi komentarai