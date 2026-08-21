Turkija išdavė tarptautinį Netanyahu arešto orderį

Turkijos teisingumo ministras Akinas Gürlekas penktadienį tinkle „X“ pareiškė, kad B. Netanyahu ir dar vienas Izraelio pilietis kaltinami „nusikaltimais žmogiškumui, genocidu, sunkia laisvės atėmimo forma“ bei kitais nusikaltimais, tarp jų – kankinimais.
Turkija jau anksčiau yra išdavusi arešto orderius sulaikyti B. Netanjahu ir kitus vyriausybės atstovus dėl kaltinimų genocidu per Gazos karą.
Gazos pagalbos flotilė, kurios laivuose buvo apie 430 tarptautinių aktyvistų, išplaukė iš Turkijos Gazos Ruožo link ir gegužės viduryje Viduržemio jūroje buvo sustabdyta Izraelio ginkluotųjų pajėgų. Flotilės dalyviai kalbėjo apie „smurtą“ ir „žeminimus“, kuriuos patyrė, kai buvo sulaikyti Izraelio saugumo pajėgų.
Pasipiktinimą sukėlė kraštutinės dešinės Izraelio saugumo ministro Itamaro Ben Gviro paskelbtas vaizdo įrašas, kuriame, be kita ko, matyti dešimtys surištų aktyvistų, klūpančių ant karinio laivo denio, o fone skamba Izraelio himnas.
Diplomatiniai santykiai tarp Turkijos ir Izraelio jau kelerius metus yra pasiekę žemiausią lygį. Įtampa smarkiai padidėjo po to, kai 2023 m. spalio 7 d. islamistinė palestiniečių organizacija „Hamas“ suengė išpuolį Izraelį ir tada prasidėjo karas Gazoje.
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