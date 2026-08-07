 Turkija, Pakistanas ir Saudo Arabija pasirašė gynybos paktą

Turkija, Pakistanas ir Saudo Arabija pasirašė gynybos paktą

2026-08-07 14:30
BNS inf.

Saudo Arabija, Pakistanas ir Turkija penktadienį pasirašė gynybos susitarimą, pranešė Pakistano užsienio reikalų ministerija ir Saudo Arabijos transliuotojas „Al Arabiya“.

<span>Turkija, Pakistanas ir Saudo Arabija pasirašė gynybos paktą</span>
Turkija, Pakistanas ir Saudo Arabija pasirašė gynybos paktą / Scanpix nuotr.

Šis susitarimas, kurį „Al Arabiya“ pavadino „Mekos jungtiniu gynybos paktu“, sujungia tris valstybes vykstant karui Artimuosiuose Rytuose ir atsinaujinus konfliktui pietinėje Saudo Arabijos kaimynėje Jemene.

„Susitarimu siekiama stiprinti kolektyvinį atgrasymą nuo bet kokių agresijos veiksmų. Jame numatyta, kad bet koks ginkluotas išpuolis prieš bet kurią iš šių trijų valstybių bus laikomas ataka prieš jas visas“, – apie paktą, kurį Saudo Arabijoje pasirašė šių šalių vadovai, nurodė Pakistano užsienio reikalų ministerija.

Šiame straipsnyje:
turkija
Pakistanas
Saudo Arabija
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