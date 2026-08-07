Turkija, Pakistanas ir Saudo Arabija pasirašė gynybos paktą

Šis susitarimas, kurį „Al Arabiya“ pavadino „Mekos jungtiniu gynybos paktu“, sujungia tris valstybes vykstant karui Artimuosiuose Rytuose ir atsinaujinus konfliktui pietinėje Saudo Arabijos kaimynėje Jemene.
„Susitarimu siekiama stiprinti kolektyvinį atgrasymą nuo bet kokių agresijos veiksmų. Jame numatyta, kad bet koks ginkluotas išpuolis prieš bet kurią iš šių trijų valstybių bus laikomas ataka prieš jas visas“, – apie paktą, kurį Saudo Arabijoje pasirašė šių šalių vadovai, nurodė Pakistano užsienio reikalų ministerija.
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