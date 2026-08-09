Turkija tikisi, kad Egiptas prisijungs prie gynybos pakto

Saudo Arabija, Turkija ir Pakistanas penktadienį pasirašė šį susitarimą, kilusį JAV ir Irano karo fone, kuris įtraukė aplinkines valstybes ir sutrikdė laivybą per Hormuzo sąsiaurį bei Raudonąją jūrą.
Karas sustiprino Iraną ir jo sąjungininkus husius Jemene, kurie abu yra atakavę Saudo Arabiją, o praėjusį mėnesį dronas smogė JAV turtui Egipto uoste prie Viduržemio jūros.
Turkijos užsienio reikalų ministras Hakanas Fidanas valstybinei naujienų agentūrai „Anadolu“ teigė tikintis, kad Egiptas prisijungs prie „Mekos bendros gynybos susitarimo“, vadindamas šią šalį „natūralia partnere visais klausimais“.
„Manau, kad kitame etape Egiptas taip pat bus tarp mūsų aljanse. Mes jau elgiamės vieni su kitais taip, lyg būtume aljanso nariai“, – sakė jis interviu metu.
„Yra keletas techninių klausimų. Kai jie bus išspręsti, nėra jokios priežasties, kodėl Egiptas negalėtų tapti šio susitarimo dalimi“, - teigė Turkijos atstovas.
H. Fidanas nurodė, kad susitarimas nėra nukreiptas prieš konkrečią šalį.
„Nėra jokios bendros grėsmės, kurią būtume įtraukę į rašytinį susitarimą“, – agentūros teigimu, sakė jis.
Pakistano užsienio reikalų ministerija penktadienį pranešė, kad šis paktas reiškia, jog ataka prieš bet kurią narę būtų laikoma ataka prieš visas, pridurdama, kad jis „skirtas stiprinti kolektyvinį atgrasymą“.
Minėtame interviu H. Fidanas sakė, kad susitarimas yra „svarbiausias žingsnis siekiant užtikrinti ilgalaikį stabilumą šiame regione“, ir užsiminė, kad aljansas gali plėstis.
„Pagal mūsų prezidento viziją, neturėtume apsiriboti trimis šalimis. Turėtume augti ir, jei reikia, po šiuo skėčiu suburti visas valstybes“, – teigė jis.
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