Turkija tikisi, kad JAV naujaisiais metais paskelbs apie Gazos susitarimo antrojo etapo pradžią

„Tikimės, kad antrasis etapas prasidės pirmosiomis naujųjų metų savaitėmis, kai ponas Trumpas paskelbs pareiškimą“, – Damaske surengtoje bendroje spaudos konferencijoje su Sirijos diplomatijos vadovu Asaadu al-Shaibani sakė H. Fidanas ir kartu pridūrė, kad administravimo perdavimas palestiniečių vadovaujamai institucijai yra „prioritetas“.
H. Fidanas nurodė, kad savaitgalį Majamyje vykusiose derybose, kuriose dalyvavo Turkijos, Kataro ir Egipto atstovai, JAV pristatė preliminarius projektų tyrimus dėl Gazos Ruožo atstatymo.
H. Fidanas, lydimas Turkijos žvalgybos vadovo ir gynybos ministro, pirmadienį susitiko su Sirijos prezidentu Ahmedu al Sharaa, kad aptartų saugumą bei ekonominį ir regioninį bendradarbiavimą, pranešė valstybinė naujienų agentūra „Anadolu“.
Pagrindinis aspektas yra kovo mėnesį sudaryto susitarimo, numatančio integruoti kurdų vadovaujamas Sirijos demokratines pajėgas (SDF) į Sirijos valstybės saugumo struktūras, įgyvendinimas. Tai esminis Turkijos nacionalinio saugumo klausimas.
H. Fidanas pirmadienį apkaltino SDF proceso vilkinimu ir pažymėjo, kad tai, jog jos koordinuoja veiksmus su Izraeliu, yra didelė kliūtis derybose su Damasku. Ankara prieš tai įspėjo SDF spartinti integraciją.
A. al Shaibani nurodė, kad Damaskas nagrinėja savaitgalį atsiųstą SDF atsakymą, tačiau sukritikavo šią grupuotę dėl vėlavimų vykdant atstatymo darbus Sirijos šiaurės rytuose.
Kovo mėnesį sudaryto susitarimo įgyvendinimo terminas baigiasi 2025 m. pabaigoje, o Ankara užsiminė apie karinės intervencijos galimybę, jei jis ir toliau bus vilkinamas.
Turkija kontroliuoja tam tikras teritorijas Sirijos šiaurės vakaruose. Ji laiko JAV remiamą SDF teroristine grupuote dėl jos ryšių su uždrausta Kurdistano darbininkų partija (PKK), o tai apsunkina regiono dinamiką.
