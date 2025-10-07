 Turkijos delegacija, Kataro premjeras prisijungs prie derybų dėl taikos Gazos Ruože

2025-10-07 22:35
BNS inf.

Turkijos delegacija, vadovaujama žvalgybos vado Ibrahimo Kalino, trečiadienį dalyvaus Egipte vykstančiose derybose, kuriose siekiama užbaigti dvejus metus besitęsiantį karą Gazos Ruože, antradienį pranešė valstybinė naujienų agentūra „Anadolu“.

Turkijos delegacija, Kataro premjeras prisijungs prie derybų dėl taikos Gazos Ruože / AFP nuotr.

Agentūra, remdamasi saugumo šaltiniais, pranešė, kad prieš netiesiogines derybas su Izraeliu I. Kalinas surengė derybas su JAV, Egipto, Kataro pareigūnais ir palestiniečių kovotojų grupuotės „Hamas“ atstovais.

Tuo metu Kataro užsienio reikalų ministerija pranešė, kad Egipto kurortiniame Šarm aš Šeicho mieste vykstančiose derybose dėl taikos Gazos Ruože trečiadienį dalyvaus Kataro ministras pirmininkas šeichas Mohammedas bin Abdulrahmanas bin Jassimas al Thani (Mohamedas bin Abdulramanas bin Džasimas Tanis).

Šeicho Mohammedo „dalyvavimas susitikimuose... vyksta kritiniu derybų etapu ir patvirtina tarpininkų pasiryžimą pasiekti susitarimą, kuris užbaigtų katastrofišką karą Gazos ruože“, antradienį parašė ministerija socialiniame tinkle „X“.

