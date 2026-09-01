Tuskas apie dronų išpuolį Leipcige: Rusija šio karo nelaimės

„Lenkija, Baltijos šalys, Rumunija, o dabar ir Vokietija. Rusija didina įtampą visame regione. Mes nesileisime būti įbauginami, o mūsų atsakas bus tolesnė parama Ukrainai ir visapusiškas NATO valstybių koordinavimas kovojant su agresoriumi“, – antradienį socialiniame tinkle „X“ rašė D. Tuskas.
„Rusija šio karo nelaimės“, – pabrėžė Lenkijos ministras pirmininkas.
Kaip skelbta, antradienį Berlyne vykusioje spaudos konferencijoje Vokietijos vidaus reikalų ministras Aleksandras Dobrindtas ir užsienio reikalų ministras Johanas Wadephulas pranešė, kad tarnybų turimi duomenys rodo, jog su incidentu Leipcigo oro uoste, kai čia buvo rastas dronas su sprogmenimis, yra susijusi Rusija.
Pasak A. Dobrindto, nusikaltimo priemonės, tokios kaip dronų konfigūracija ir sprogmenys, yra žinomos iš kitų Rusijos vykdomų atakų. Pats išpuolio vykdymas, anot jo, priskirtinas vadinamiesiems žemo lygio („low-level“) agentams.
Tuo metu J. Wadephul sakė, kad Rusijos generalinis konsulatas Bonoje ir Rusijos namai Berlyne bus uždaryti, o spaudimas Rusijos šešėlinei laivynui – padidintas.
Visapusišką palaikymą Vokietijai antradienį išreiškė ir prezidentas Gitanas Nausėda ir Europos Komisijos (EK) pirmininkė Ursula von der Leyen.
ELTA primena, kad rugpjūčio 4 d. vakarą Leipcigo/Halės oro uosto saugumo zonoje tarp Ukrainos krovininių lėktuvų buvo rastas dronas su sprogmenimis ir detonatoriumi.
Kiek vėliau antras neatpažintas skraidantis objektas susidūrė su DHL krovininiu lėktuvu, kuris negalėjo nusileisti dėl uždaryto kilimo ir tūpimo tako ir buvo priverstas nutraukti nusileidimą. Dar vėliau Vokietijos tyrėjai aptiko ir trečią droną.
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