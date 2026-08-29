Tuskas: Rusija rengiasi aštrinti konfliktą – ateinantys šeši mėnesiai bus lemiami

Šeštadienį po pokalbio su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte Lenkijos premjeras socialiniame tinkle X parašė, kad Rusijai didinant įtampą ateinantys šeši mėnesiai bus lemiami, todėl Lenkija ir NATO turi būti pasirengusios įvairiems scenarijams.
„Negalime atmesti Rusijos provokacijų prieš vieną iš NATO narių“, – perspėjo D. Tuskas.
Lenkijos premjeras taip pat teigė, kad Rusijos agresiją atremiančiai Ukrainai reikia didesnės paramos oro gynybai, o tai labai svarbu ir Lenkijos saugumui. Jis pridūrė, kad šios pagalbos teikimas yra visos Europos užduotis.
D. Tuskas jau anksčiau buvo perspėjęs apie Rusijos pasirengimą didinti įtampą.
„Prieš daugelį savaičių interviu (...) „The Financial Times“ sakiau, kad yra reali grėsmė, jog Rusija nuspręs rimtai provokuoti ar net surengti riboto masto puolimą prieš [NATO] šalį“, – teigė jis ir pridūrė, kad tuomet daugelis apžvalgininkų jam sakė, kad tik pamišėlis gali daryti tokias prielaidas.
„Šiandien nėra jokių abejonių (...) kad Rusija labai rimtai ruošiasi didinti įtampą tiek kare Ukrainoje, tiek visame regione, šis ruduo ir žiema Rusijai turėtų būti lemiami“, – sakė D. Tuskas, remdamasis vertinimais, kad Rusija ketina artimiausiu metu mobilizuoti iki 600 tūkst. kareivių.
Todėl, pasak jo, glaudus NATO narių bendradarbiavimas, ypač Europos, JAV ir Lenkijos, yra nepaprastai svarbus.
JAV centrinės žvalgybos agentūros (CŽA) direktoriaus Johno Ratcliffe'o vizitas Maskvoje trečiadienį sukėlė spėlionių visame pasaulyje. JAV žiniasklaida pranešė, kad J. Ratcliffe'as perspėjo Rusiją nepulti kurios nors iš NATO narių. Paklaustas apie šiuos pranešimus, Kremlius juos neigė ir dėl įtampos didinimo apkaltino Vakarus.
Lenkija yra viena svarbiausių politinių ir karinių Rusijos užpultos Ukrainos rėmėjų. Šalis junta Maskvos keliamą grėsmę ir smarkiai didina išlaidas gynybai.
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