 TVF dar pagerino pasaulio ekonomikos augimo prognozę

TVF dar pagerino pasaulio ekonomikos augimo prognozę

2025-10-15 09:41
BNS inf.

Tarptautinis valiutos fondas (TVF) antradienį, kaip ir apytikriai prieš tris mėnesius, pagerino pasaulio ekonomikos augimo šiais metais prognozę, tačiau perspektyvų ateinantiems metais šįkart nepakeitė.

TVF dar pagerino pasaulio ekonomikos augimo prognozę
TVF dar pagerino pasaulio ekonomikos augimo prognozę / Scanpix nuotr.

Pažymėdamas, jog pasaulio ekonomika prisitaiko prie didėjančio protekcionizmo ir susiskaldymo aplinkos, TVF padidino pasaulio bendrojo vidaus produkto prieaugio 2025-aisiais prognozę nuo 3,0 proc. iki 3,2 proc., paliko galioti liepą minimaliai iki 3,1 proc. pagerintą prognozę 2026 metams.

Kita vertus, tai reikštų augimo lėtėjimą nuo 3,3 proc. praėjusiais metais.

JAV ekonominės plėtros šiemet prognozė padidinta nuo 1,9 proc. iki 2,0 proc., euro zonos – nuo 1,0 proc. iki 1,2 proc., o kitąmet – atitinkamai padidinta nuo 2,0 proc. iki 2,1 proc. ir sumažinta nuo 1,2 proc. iki 1,1 procento. Prognozės Kinijai liko nepakeistos – augimas 4,8 proc. šiais metais ir 4,2 proc. ateinančiais metais.

TVF naujausiais vertinimais, Vokietijos ekonomika 2025-aisiais augs 0,2 proc. (ankstesnė prognozė – augimas 0,1 proc.), 2026 metais – 0,9 proc. (0,9 proc.), Prancūzijos – atitinkamai 0,7 proc. (0,6 proc.) ir 0,9 proc. (1,0 proc.), Jungtinės Karalystės – 1,3 proc. (1,2 proc.) ir 1,3 proc. (1,4 proc.), Japonijos – 1,1 proc. (0,7 proc.) ir 0,6 proc. (0,5 proc.).

Pasaulinės infliacijos šiemet prognozė liko nepakeista – 4,2 proc., o kitąmet – padidinta nuo 3,6 proc. iki 3,7 procento.

Šiame straipsnyje:
tvf prognozė
pasaulio ekonomikos augimas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų