TVF dar pagerino pasaulio ekonomikos augimo prognozę

Pažymėdamas, jog pasaulio ekonomika prisitaiko prie didėjančio protekcionizmo ir susiskaldymo aplinkos, TVF padidino pasaulio bendrojo vidaus produkto prieaugio 2025-aisiais prognozę nuo 3,0 proc. iki 3,2 proc., paliko galioti liepą minimaliai iki 3,1 proc. pagerintą prognozę 2026 metams.
Kita vertus, tai reikštų augimo lėtėjimą nuo 3,3 proc. praėjusiais metais.
JAV ekonominės plėtros šiemet prognozė padidinta nuo 1,9 proc. iki 2,0 proc., euro zonos – nuo 1,0 proc. iki 1,2 proc., o kitąmet – atitinkamai padidinta nuo 2,0 proc. iki 2,1 proc. ir sumažinta nuo 1,2 proc. iki 1,1 procento. Prognozės Kinijai liko nepakeistos – augimas 4,8 proc. šiais metais ir 4,2 proc. ateinančiais metais.
TVF naujausiais vertinimais, Vokietijos ekonomika 2025-aisiais augs 0,2 proc. (ankstesnė prognozė – augimas 0,1 proc.), 2026 metais – 0,9 proc. (0,9 proc.), Prancūzijos – atitinkamai 0,7 proc. (0,6 proc.) ir 0,9 proc. (1,0 proc.), Jungtinės Karalystės – 1,3 proc. (1,2 proc.) ir 1,3 proc. (1,4 proc.), Japonijos – 1,1 proc. (0,7 proc.) ir 0,6 proc. (0,5 proc.).
Pasaulinės infliacijos šiemet prognozė liko nepakeista – 4,2 proc., o kitąmet – padidinta nuo 3,6 proc. iki 3,7 procento.
