Tyrimas: Šiaurės Korėja netoli sienos su Kinija turi slaptą karinę bazę

Nedeklaruota Sinpungdongo raketų operatyvinė bazė yra maždaug už 27 km nuo Kinijos sienos, trečiadienį publikuotoje ataskaitoje sakė Vašingtone įsikūręs Strateginių ir tarptautinių tyrimų centras (CSIS).
Tyrimo ataskaitoje nurodoma, kad Šiaurės Pchenjano provincijoje esančiame objekte greičiausiai yra nuo šešių iki devynių branduolinį ginklą nešti galinčių tarpžemyninių balistinių raketų (ICBM) ir jų paleidimo įrenginių.
Ataskaitoje teigiama, kad šie ginklai „kelia potencialią branduolinę grėsmę Rytų Azijai ir žemyninei Jungtinių Valstijų daliai“.
Šiaurės Korėja po nesėkmingo 2019 metais įvykusio viršūnių susitikimo su JAV sustiprino savo branduolinių ginklų programą. Be to, Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas neseniai paragino sparčiai plėsti diplomatiškai izoliuotos šalies branduolinių ginklų pajėgumus.
CSIS šią ataskaitą pavadino pirmuoju išsamiu ir atvirų šaltinių patvirtintu įrodymu apie Sinpungdongo bazės egzistavimą. Joje teigiama, kad ši bazė yra viena iš maždaug „15–20 balistinių raketų bazių, techninės priežiūros, palaikymo, raketų ir kovinių galvučių saugojimo vietų, apie kurias Šiaurės Korėja niekada nėra paskelbusi“.
Kaip nurodo ataskaitos rengėjai, nėra žinoma, kad šis objektas būtų figūravęs anksčiau vykusiose Jungtinių Valstijų ir Šiaurės Korėjos derybose dėl denuklearizacijos.
CSIS, remdamasi savo analitikų vertinimais, teigė, kad paleidimo įrenginiai ir raketos krizės ar karo metu galėtų būti išvežti iš bazės, prijungti prie specialiųjų pajėgų ir vykdyti sunkiau aptinkamus paleidimus iš kitų šalies dalių.
Tiek ši, tiek kitos bazės yra „yra pagrindiniai Šiaurės Korėjos plėtojamos balistinių raketų strategijos branduolinio atgrasymo ir smogiamųjų pajėgumų komponentai“, teigiama ataskaitoje.
2019 metais Kim Jong Uno susitikimas su JAV prezidentu Donaldu Trumpu Vietnamo sostinėje Hanojuje buvo nutrauktas, abiem valstybėms nesutarus, ko Pchenjanas turėtų atsisakyti mainais į sankcijų sušvelninimą.
Vėliau Šiaurės Korėja ne kartą tvirtino, kad niekada neatsisakys savo ginklų ir pareiškė tapusi „negrįžtama“ branduoline valstybe.
Rusijai 2022 metų vasarį pradėjus invaziją į Ukrainą, Pchenjanas suartėjo su Maskva.
Pietų Korėjos ir Vakarų šalių žvalgybos agentūros pranešė, kad 2024 metais Pchenjanas į Rusiją, daugiausia į Kursko sritį, padėti rusų pajėgoms nusiuntė daugiau nei 10 tūkst. savo karių, taip pat artilerijos sviedinių, raketų ir tolimojo nuotolio raketų sistemų.
D. Trumpas pastarosiomis dienomis surengė svarbias derybas su Rusijos ir Ukrainos lyderiais, siekdamas užbaigti karą.
Vašingtonas pareiškė, jog yra įrodymų, kad Rusija didina paramą Šiaurės Korėjai, įskaitant pagalbą pažangių kosmoso ir palydovinių technologijų srityje, mainais už pagalbą kare prieš Ukrainą.
Analitikai teigia, kad palydovų paleidimo įrenginiai ir tarpžemyninės balistinės raketos technologiškai turi daug bendrų savybių.
