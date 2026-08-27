Tyrimas: užsienio žvalgybos tarnybos intensyvina išpuolius prieš Vokietijos verslą

Skaitmeninio verslo įmonių federacijos „Bitkom“ ataskaitos duomenimis, didžiausia grupė, atsakinga už duomenų vagystes, pramoninį šnipinėjimą ar sabotažą, tebėra „organizuoti nusikaltėliai“.
Tačiau 37 proc. įmonių, kurios per pastaruosius 12 mėnesių užfiksavo kibernetinę ataką, teigė, kad jos šaltinis buvo užsienio žvalgybos tarnyba.
„Bitkom“ prezidentas Ralfas Wintergerstas (Ralfas Vintergerstas) per spaudos konferenciją tai pavadino „dramatišku padidėjimu“. Pernai tokių įmonių dalis sudarė 28 proc., o 2023-aisiais – tik 7 procentus.
Ataskaitoje paminėti išpuoliai apėmė ir „analoginius“ incidentus, pavyzdžiui, IT ar ryšio įrangos vagystes, tačiau 76 proc. visos žalos lėmė kibernetiniai išpuoliai.
Daugiau nei pusė patyrusiųjų kokios nors rūšies ataką, arba 52 proc., teigė, kad mažiausiai vienas incidentas buvo susietas su Kinija, o 49 proc. sugebėjo atsekti bent vieną ataką iki Rusijos.
Devyni procentai respondentų kaip bent vienos atakos šaltinį nurodė Iraną – tai daugiau nei pernai, kai šis skaičius siekė vos 4 procentus.
Vokietijos vidaus žvalgybos tarnybos (BfV) vadovas Sinanas Selenas teigė, kad ši ataskaita „aiškiai parodo aukštą lygį grėsmės“, su kuria šiuo metu susiduria Vokietija.
„Tiek besitęsiantis Rusijos agresijos karas, tiek vis plačiau kibernetinėse atakose slapta naudojama dirbtinio intelekto (DI) technologija kelia didelius iššūkius įmonėms“, – sakė jis spaudos konferencijoje.
„Saugumo ir gynybos pramonė yra ypač patrauklus taikinys užsienio žvalgybos tarnyboms“, – pridūrė jis.
Ataskaita parengta remiantis 1 003 Vokietijos įmonių, kuriose dirba ne mažiau kaip 10 darbuotojų, apklausos duomenimis.
R. Wintergerstas taip pat įspėjo, kad „daugėja neatpažįstamų incidentų“.
Nors 96 proc. apklaustų įmonių teigė manančios, kad buvo tapusios atakos taikiniu, tik 67 proc. galėjo užtikrintai tai patvirtinti.
Dėl tokio neapibrėžtumo sunku įvertinti dėl tokių atakų verslo patiriamas išlaidas. „Bitkom“ teigia, kad jos galėtų siekti nuo 211 mlrd. iki 270,8 mlrd. eurų.
R. Wintergerstas taip pat pažymėjo, kad užsienio žvalgybos veikėjų veiksmai tampa vis įmantresni, o „mažiau profesionaliems veikėjams dirbtinis intelektas atveria vis daugiau naujų galimybių“.
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