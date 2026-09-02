 Ukraina informavo Tarptautinę civilinės aviacijos organizaciją, kad Rusijos oro erdvė nėra saugi

Ukraina informavo Tarptautinę civilinės aviacijos organizaciją, kad Rusijos oro erdvė nėra saugi

2026-09-02 23:31
Rasa Strimaitytė (ELTA)

 Ukrainos vyriausybė informavo Tarptautinę civilinės aviacijos organizaciją (ICAO), kad „Rusijos oro erdvė nėra saugi“. Tai trečiadienį socialiniame tinkle „X“ paskelbė Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha, atkreipdamas dėmesį į „karinių veiksmų intensyvėjimą“ virš Rusijos. A. Sybiha paragino vengti Rusijos oro erdvės.

Volodymyras Zelenskis
Volodymyras Zelenskis / EPA-ELTOS nuotr.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis jau antradienį paskelbė panašų perspėjimą oro bendrovėms, draudimo kompanijoms ir keleiviams, kurie naudojasi Rusijos oro erdve.

„Rusijos oro erdvėje bus tiek daug dronų, kad į tai būtina atsižvelgti“, – teigė V. Zelenskis savo vakariniame vaizdo kreipimesi, paskelbtame socialiniuose tinkluose.

„Saugios dienos Rusijos oro erdvėje baigėsi“, – pridūrė jis.

„Ukraina nenori, kad nekalti žmonės prarastų gyvybes“, – tęsė V. Zelenskis. Todėl esą jo šalies sąjungininkai yra įspėjami.

Ukraina, anot prezidento, pati savaime nekelia grėsmės civilinei aviacijai – nė vienam civiliniam orlaiviui, tačiau „dronų knibždanti oro erdvė nėra vieta civilinei aviacijai“.

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas šiuos V. Zelenskio pareiškimus pavadino „valstybiniu terorizmu“.

 
Šiame straipsnyje:
ukraina
Rusijos oro erdvė
andrijus sybiha
Volodymyras Zelenskis

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