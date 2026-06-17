Ukraina ir Vokietija kartu kurs priešraketinę sistemą

„HENSOLDT“ ir „Fire Point“ – viena iš pirmaujančių Ukrainos gynybos technologijų įmonių, kurianti ir gaminanti kovose patikrintas nepilotuojamų orlaivių ir raketų sistemas, skirtas preciziškam šiuolaikiniam karui, – Paryžiuje vykusioje parodoje „Eurosatory“ pasirašė susitarimo memorandumą. Susitarimo tikslas – bendrai integruoti praktikoje patikrintus ir prieinamus komponentus į balistinių raketų gynybos sistemą, galinčią aptikti ir neutralizuoti balistines raketas“, – rašoma pranešime.
Pagal susitarimo sąlygas „Hensoldt“ bus atsakinga už raketinės gynybos sistemos radarų sistemų gamybą, bandymus ir pristatymą, taip pat už pagalbą integruojant jas į sistemą.
Svarbų vaidmenį šioje sistemoje atliks radaras „TRML-4D“: įmonės teigimu, jis „pastaraisiais metais jį eksploatuojant pasirodė esąs veiksmingas“, o dėl programinės įrangos suderinamumo „idealiai tinka naudoti kaip numatyta raketinės gynybos sistemoje“.
Savo ruožtu „Fire Point“ bus pagrindinis projekto rangovas ir prisiims atsakomybę už bendrą sistemos „FREYJA“ koncepciją. Ukrainos įmonė gamins, bandys ir tieks raketas „FP-7“, paleidimo įrenginius bei valdymo sistemas, taip pat integruos pagrindinius komponentus į vieningą sistemą.
„Bendradarbiavimas su bendrove „Fire Point“ kuriant sistemą „FREYJA“ yra svarbus žingsnis siekiant užtikrinti pritaikomo mastelio Europos indėlį į balistinių raketų gynybą. Ukraina parodė, kaip greitai gali atsirasti naujovės esant realiam operatyviniam spaudimui. Mūsų užduotis – suderinti šį greitį su patikrinta jutiklių technologija, galimybėmis pritaikyti pramoninį mastą ir sistemų integracija“, – sakė bendrovės „Hensoldt“ generalinis direktorius Oliveris Dörre.
Kaip praneša „Ukrinform“, Vokietijos gynybos bendrovė „Diehl Defense“ derasi su Ukrainos ginklų gamintoja „Fire Point“ dėl galimybių bendradarbiauti Vokietijoje gaminant sparnuotąsias raketas „Flamingo“.
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