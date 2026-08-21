Ukraina: „Maša ir lokys“ – po turinio vaikams priedanga skleidžiamas prorusiškas naratyvas

A. Kovalenka tokį pareiškimą paskelbė platformoje „Telegram“ komentuodamas naujausias Ukrainos sankcijas Rusijai.
„Maša ir lokys“ – tai Rusijos kultūrinis ir propagandinis projektas, kurį daugelis žmonių laiko tiesiog animaciniu filmu. Humoras yra vienas iš veiksmingiausių būdų perteikti idėjas, o šio produkto tikslas – skirtinguose žemynuose gyvenančių vaikų sąmonėje suformuoti tam tikrą Rusijos įvaizdį, nes tai yra pasaulinio masto produktas. Jis skirtas vaikams, kurie užaugs, rinks savo vyriausybes ir spręs dėl savo šalių ateities. Darbas su vaikais yra Rusijos propagandos mašinos pagrindas“, – teigė jis.
A. Kovalenka pažymėjo, kad Ukrainos valdžios institucijos jau ilgą laiką siekė įvesti naująsias sankcijas ir galiausiai joms tai pavyko.
„Mūsų tarptautiniai partneriai, įskaitant britus, pritaria tokiems žingsniams. Stengsimės išvalyti informacinę erdvę nuo šio produkto, tikimės, kad tai pavyks padaryti ir pasauliniu mastu“, – sakė jis.
Kaip buvo pranešta, prezidentas Volodymyras Zelenskis neseniai pasirašė keturis dekretus, kuriais įgyvendinami Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sprendimai taikyti sankcijas Rusijos gynybos pramonės įmonėms, įmonių grupei „Rusal“ priklausančioms bendrovėms, kolaborantams, aukštiems pareigūnams bei animacinio serialo „Maša ir lokys“ kūrėjams ir platintojams.
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