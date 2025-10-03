Ukraina nutraukė diplomatinius ryšius su Rusijos sąjungininke Nikaragva

Tropikų valstybė, įsispraudusi tarp Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno, yra viena ištikimiausių Rusijos sąjungininkių. Ji yra viena tik iš penkių Jungtinių Tautų narių, balsavusių prieš Rusijos invazijos į Ukrainą pasmerkimą, ne kartą pareiškusi, kad palaiko prezidentą Vladimirą Putiną ir karą.
Liepos mėnesį Nikaragvos prezidentas Danielis Ortega laiške V. Putinui 2022 m. Rusijos pradėtą invaziją pavadino „didvyriška kova su NATO remiamu Ukrainos neonacizmu“ ir paskelbė, kad jo šalis visiškai remia Rusijos teritorines pretenzijas, pranešė vietos žiniasklaida.
Ukrainos užsienio reikalų ministerija pareiškė, kad Nikaragvos sprendimą laiko „bandymu pakenkti Ukrainos suverenitetui ir teritoriniam vientisumui“.
„Reaguodama į tokius nedraugiškus veiksmus, Ukraina nutraukia diplomatinius santykius su Nikaragvos Respublika“, – sakoma ketvirtadienio vakarą paskelbtame pareiškime.
Ukraina nepalaiko reikšmingų prekybos ryšių su Nikaragva ir neturi šalyje ambasados. Nikaragva kol kas nekomentavo.
Rusija 2014 m. užgrobė Krymą, o 2022 m. paskelbė aneksavusi penkis Ukrainos regionus: Luhansko, Donecko, Chersono ir Zaporižios, nors nė vieno jų viso nekontroliuoja, karui tęsiantis daugiau nei trejus su puse metų.
