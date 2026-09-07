Ukrainos generalinis prokuroras neigia kaltinimus korupcija

Kyjivas ne vienus metus kovoja su korupcija, kuri išliko ir per Rusijos invaziją, o prezidento Volodymyro Zelenskio artimiausią aplinką sukrėtė keli skandalai.
Nacionalinis kovos su korupcija biuras (NABU) ir Specializuotoji antikorupcinė prokuratūra (SAPO) šeštadienį pranešė atskleidę pinigų plovimo schemą, kuriai „vadovavo Generalinės prokuratūros pareigūnas“, ir atlikę ten kratas.
Tyrėjų teigimu, tinklas gaudavo pinigus už skambučių centrų, vykdžiusių telefoninį sukčiavimą ir „plovusių milijonus siekiančius turtus“, apsaugą.
Per daugiau nei ketverius karo metus telefoninių sukčiavimų skaičius smarkiai išaugo tiek Ukrainoje, tiek Rusijoje.
NABU teigimu, kyšiai buvo naudojami nekilnojamajam turtui, papuošalams ir kitoms vertybėms pirkti.
R. Kravčenka sekmadienio vakarą socialiniuose tinkluose paskelbė pareiškimą, kuriame nurodė atmetantis kaltinimus, pavadino juos visiškai nepagrįstais ir neigė bet kokius nusižengimus.
NABU paskelbė seifo, pilno dolerių banknotų ryšulių, nuotraukas ir nurodė, kad nustatė penkis su schema susijusius asmenis, tačiau jų neįvardijo.
Šveicarijoje įsikūrusios tarptautinės nevyriausybinės organizacijos „The Global Initiative Against Transnational Organized Crime“ (GI-TOC) duomenimis, nelegaliuose skambučių centruose Ukrainoje dirba apie 60 tūkst. žmonių.
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