Ukrainos prezidentas praneša apie gerą susitikimą su Donaldu Trumpu Baltuosiuose rūmuose

V. Zelenskis su D. Trumpu praleido kiek daugiau nei valandą. Jųdviejų susitikimas įvyko tuo metu, kai ir Kyjivas, ir Maskva intensyvina tolimuosius smūgius, o JAV vadovaujamos diplomatinės pastangos užbaigti karą yra sustojusios.
„Geras susitikimas su prezidentu Trumpu (...) Ovaliajame kabinete“, – parašė V. Zelenskis socialiniame tinkle „X“.
„Dėkoju už viską, ką darome kartu, siekdami apginti ukrainiečių gyvybes ir skatinti taiką“, – parašė ukrainiečių lyderis.
„Prezidentas ir aš aptarėme „Patriot“ raketų gamybos licencijas bei keletą kitų idėjų, kurios galėtų padėti, – pridūrė jis. – Taip pat kalbėjome apie diplomatiją – svarbu, kad diplomatinis procesas būtų atgaivintas.“
V. Zelenskis pažymėjo, kad dviejų šalių pareigūnai surengs tolesnes diskusijas, ir pridūrė, kad yra dėkingas už Vašingtono „tvirtą paramą“.
Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karoline Leavitt (Kerolain Livit) JAV ir Ukrainos lyderių susitikimą pavadino „teigiamu ir produktyviu“.
V. Zelenskio ir D. Trumpo santykiai pastaraisiais mėnesiais pagerėjo – šį mėnesį JAV prezidentas pasiūlė Kyjivui oro gynybos raketų „Patriot“ gamybos licencijas ir užsiminė, kad Ukrainos smūgiai giliai Rusijos teritorijoje galėtų padėti užbaigti karą, kuris tęsiasi jau beveik puspenktų metų.
V. Zelenskis siekia gauti naujų antibalistinių raketų ir aptarti būdus, kaip atgaivinti diplomatines pastangas užbaigti karą, naujienų agentūrai AFP prieš dviejų prezidentų susitikimą sakė Ukrainos aukšto rango pareigūnas, kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga.
„Mūsų pagrindinis prioritetas – antibalistinė gynyba ir strateginis bendradarbiavimas su Amerika. Reikia priartinti taiką“, – po atvykimo į Jungtines Valstijas parašė V. Zelenskis socialiniame tinkle „X“.
Jungtinių Tautų duomenimis, birželį Ukrainoje žuvo daugiausiai civilių nuo 2022 metų balandžio, Rusijai vis dažniau naudojant sunkiai perimamas balistines raketas.
V. Zelenskis taip pat planuoja dalyvauti anksčiau šį mėnesį netikėtai mirusio JAV senatoriaus Lindsey Grahamo (Lindsio Grejemo), kuris palaikė Ukrainą, laidotuvėse.
Ukrainiečių lyderis sakė, kad pareiškė D. Trumpui užuojautą dėl L. Grahamo mirties, pavadinęs senatorių „tikru Ukrainos draugu“.
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