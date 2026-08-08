Ukrainos vadovas Volodymyras Zelenskis lankosi Rusijos sąjungininkėje Serbijoje

Vizitas vyksta Ukrainai siekiant sutelkti tarptautinę paramą intensyvėjant Rusijos smūgiams.
Šeštadienį, po dar vieno intensyvaus Kyjivo ir aplinkinio regiono bombardavimo, kai praėjusią naktį žuvo mažiausiai trys ir buvo sužeisti dar septyni žmonės, V. Zelenskis turi surengti derybas su Serbijos vadovu Aleksandaru Vučičiumi.
Praėjus daugiau nei ketveriems metams po plataus masto Rusijos puolimo prieš Ukrainą pradžios, diplomatija yra atsidūrusi aklavietėje, o abi šalys intensyvina tolimojo nuotolio smūgius, dėl kurių daugėja civilių aukų.
Pastaraisiais mėnesiais Maskva gerokai suintensyvino išpuolius prieš Ukrainos sostinę, paprastai per trumpą laiką paleisdama daug sunkiai perimamų balistinių raketų, o Ukraina prašo daugiau JAV gamybos „Patriot“ perėmimo sistemų.
Kyjivas savo ruožtu į Rusiją leidžia rekordiškai daug dronų.
Vienas aukšto rango Ukrainos pareigūnas V. Zelenskio vizitą į tradicinę Maskvos sąjungininkę Serbiją anksčiau pavadino „antausiu rusams“.
Serbija istoriškai yra artima Rusijai, o A. Vučičius atsisakė įvesti sankcijas Maskvai. Toks žingsnis supykdė Europos Sąjungą (ES) ir sulėtino Belgrado kelią į bloką.
Penktadienį V. Zelenskis vakarieniavo su A. Vučičiumi, kuris prieš derybas pakartojo, kad nepakeis savo nuomonės dėl sankcijų.
„Aptarsime mūsų šalių ekonominių ryšių plėtrą, santykius su Europos Sąjunga (ES), kitas sritis, kurios gali būti naudingos mūsų tautoms, bei saugumo klausimus“, – socialiniame tinkle „X“ sakė V. Zelenskis.
Abu lyderiai taip pat turėtų kreiptis į žiniasklaidą.
V. Zelenskis, kuris nuo Rusijos invazijos pradžios apkeliavo didžiąją dalį pasaulio ieškodamas paramos, Serbijoje nesilankė nuo pat 2019-ųjų, kai tapo prezidentu.
Nors A. Vučičius yra labai priklausomas nuo pigių Rusijos dujų ir yra vienas iš nedaugelio Europos lyderių, vis dar besilankančių Maskvoje, jis taip pat teikė nekarinę pagalbą Kyjivui.
Kremlius kaltino Serbijos įmones parduodant šaudmenis Ukrainai, tačiau A. Vučičius tai ne kartą neigė.
2025 metais A. Vučičius vyko į Ukrainą dalyvauti regioniniame viršūnių susitikime, o šiais metais lankėsi Kyjive. Jis pažadėjo pagalbą Ukrainai, tačiau vengė pasirašyti oficialią paramos deklaraciją dėl šio karo.
Praėjusią naktį rusų smūgiai Kyjivui į šiaurės rytus nuo miesto esančiame Brovarų rajone pražudė tris žmones, įskaitant vaiką, platformoje „Telegram“ pranešė regiono karinės administracijos vadovas Tymuras Tkačenka.
Pasak jo, krintančios nuolaužos apgadino namų ir transporto priemonių bei sukėlė gaisrą negyvenamajame pastate.
Rajone taip pat buvo sužeisti kiti trys žmonės, o pačiame Kyjive per naktinius smūgius buvo sužeisti dar keturi asmenys.
Naujausi komentarai