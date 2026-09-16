Ursula von der Leyen skaitys metinį pranešimą apie padėtį ES

U. von der Leyen į Europos Parlamentą (EP) kreipsis žemynui susiduriant su dažnėjančiomis Rusijos hibridinėmis atakomis, augančiomis energetikos išteklių kainomis, migracijos krizėmis ir stiprėjančia kraštutinių pažiūrų partijų įtaka bei penktus metus tęsiantis Rusijos karui prieš Ukrainą.
Metinį pranešimą EK pirmininkė šiandien skaitys 10.00 val. Lietuvos laiku.
Nurodomi padaryti darbai
Nuo 2025 metų U. von der Leyen pranešimo apie Bendrijos padėtį EK daugiausia dėmesio skyrė Europos savarankiškumo didinimui. Kaip nurodo EK atstovybė Lietuvoje, vis labiau susiskaldžiusiame pasaulyje Europa prisiima didesnę atsakomybę už savo ateitį.
Atstovybė išskiria, kad ES ėmėsi ryžtingų veiksmų saugumo ir gynybos pajėgumams stiprinti. Įgyvendinant 150 mlrd. eurų vertės priemonę SAFE skatinamos didelės investicijos į gynybą visoje Europoje.
EK pabrėžia, kad Bendrija išlieka didžiausia ir tvirčiausia Ukrainos rėmėja. Per pastaruosius ketverius metus ES ir jos valstybės narės Ukrainai jau suteikė daugiau kaip 221 mlrd. eurų vertės ekonominę, humanitarinę ir karinę pagalbą. Išmokėtos pirmosios lėšos pagal 90 mlrd. eurų vertės paramos Ukrainai paskolą. ES atidarė dvi Ukrainos stojimo derybų skyrių grupes ir patvirtino 21 sankcijų Rusijai ir jos rėmėjams paketą.
Taip pat pažymima, kad per pastaruosius 12 mėnesių „EK paspartino pastangas didinti ES konkurencingumą tam, kad Europa būtų geresnė vieta investuoti, diegti inovacijas ir augti“.
Minimi ir nauji prekybos susitarimai su „Mercosur“ šalimis, Indija, Australija, Meksika, Indonezija ir kitais partneriais visame pasaulyje.
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