Užbaigta tvoros Latvijos ir Rusijos pasienyje statyba

Iš viso Latvijos ir Rusijos pasienyje pastatyta apie 280 km tvoros, užtikrinant fizinę kliūtį ten, kur jos techniškai reikėjo.
Vidaus reikalų ministras Rihardas Kozlovskis teigė, kad pasienyje toliau įrenginėjama techninė įranga.
„Svarbiausias mūsų tikslas – sukurti pažangiausią sienos apsaugą Europos Sąjungos (ES) rytinėje sienoje“, – sakė ministras.
Finansų ministro Arvilo Aseradeno teigimu, baigta statyti tvora pasienyje tarp Latvijos ir Rusijos ir kartu plėtojama infrastruktūra stiprina Valstybės sienos apsaugos tarnybos pajėgumus.
Kartu su tvoros statyba VNI toliau kurs infrastruktūrą likusioje pasienio juostos dalyje, kuri apims patruliavimo takus, pėsčiųjų tiltus ir kitus inžinerinius sprendimus.
VNI taip pat toliau koordinuoja rytinės sienos infrastruktūros plėtrą Latvijos ir Baltarusijos pasienyje, kur projektas vykdomas pagal patvirtintą grafiką.
Apsaugos tvora Latvijos ir Baltarusijos pasienyje baigta statyti 2024 metų liepą.
Sienos tarp Latvijos ir Rusijos ilgis – 283,6 kilometro. 2023 metų vasarą specialiu įstatymu rytinės Europos Sąjungos (ES) išorės sienos tvoros ir infrastruktūros statybos valdymas, įgyvendinimas ir priežiūra perduota VNI.
VNI buvo įsteigta 1996-aisiais, o vienintelė jos savininkė yra Finansų ministerija.
