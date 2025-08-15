Užsienio spauda susitikimą Aliaskoje pasitinka niūriomis nuotaikomis

Naujienų agentūros ELTA apžvelgtų užsienio naujienų portalų analitikai vieningai sutaria, kad V. Putinas į susitikimą atvyksta su kitais tikslais nei jo kolega iš JAV, o dalį jų Rusijos prezidentui pavyko pasiekti dar iki viršūnių susitikimui prasidedant, t. y. vien tuo, kad apskritai sutarta susitikti.
Apie D. Trumpo galimybes, – o ir motyvaciją – derybų su V. Putinu metu pasiekti Ukrainai palankų rezultatą analitikai atsiliepia skeptiškai. Jų prognozės Ukrainai – niūrios.
„Politico“ Europos politikų deklaruojamą optimizmą vertina skeptiškai
Portalo „Politico“ analitikai Nicholas Vinocuras ir Gabrielis Gavinas savo apžvalginį straipsnį, pavadintą „ES lyderiai po pokalbio su D. Trumpu dėl Ukrainos nusiteikę optimistiškai. Tačiau jų gali laukti itin nemalonus siurprizas“, pradeda apžvelgdami Europos politikų pastarosiomis dienomis išsakytas viltis, kad jiems veikiausiai pavyko įtikinti JAV prezidentą suprasti Ukrainos palaikymo ir derybinių pozicijų svarbą.
„Kai kurie europiečiai net pastebėjo požymių, esą amerikiečių pozicija apsisuko 180 laipsnių kampu ir šie pradėjo palankiau žiūrėti į galimybę karui pasibaigus užtikrinti saugumo garantijas Ukrainai“, – rašo straipsnio autoriai.
„Žinoma, taip jie ir turi kalbėti. Numatyti, kas iš tikrųjų įvyks, yra visai kas kita“, – priduria N. Vinocuras ir G. Gavinas.
Tačiau, pasak jų, vienas su ES lyderių ir V. Zelenskio trečiadienio skambučio detalėmis susipažinusių asmenų išreiškė atsargumą.
„Trumpas, kaip visada, daug kalbėjo apie tai, ką jis darys, bet taip, kad niekas negalėtų suprasti, ką tiksliai jis ketina daryti“, – portalui „Politico“ sakė jis.
Vokietijos analitinio centras „Eurasia Group“ vadovas Janas Techau, taip pat įspėjo, kad D. Trumpas susitikime su europiečiais turėjo kitokių tikslų nei likusieji jo dalyviai.
„D. Trumpui svarbiausia, kad jis iš Aliaskos viršūnių susitikimo neišeitų kaip „pralaimėtojas“ (angl. loser). Ši prielaida, kad jis gali būti pergudrautas Putino, skatina jį virti pykčiu savo „Truth Social“ paskyroje“, – analitiko poziciją apibendrina straipsnio autoriai.
„Penktadienio susitikimui didelių lūkesčių nėra, sakė vienas ES pareigūnas, o Techau teigė, kad Putinas galėtų pasinaudoti susitikimu, kad parodytų „beprasmišką“ gestą, pavyzdžiui, sustabdytų bombardavimus tam tikrame Ukrainos regione, bandydamas įtikinti Trumpą, jog nori taikos“, – pažymi „Politico“ apžvalgininkai.
„Kyjivas ir jo Europos sąjungininkai galėtų atmesti netobulą susitarimą. Tačiau jei jie tai padarytų, Trumpas galėtų iškelti rankas į viršų, pareikšti, kad padarė viską, ką galėjo, ir apkaltinti europiečius, esą jie trukdo taikai“, – J. Techau poziciją apibendrina N. Vinocuras ir G. Gavinas.
CNN: susitikimas gal ir bus istorinis, bet visų pirma Rusijai
„Nepanašu, kad Aliaska (daug kam galėjo atrodyti – ELTA) kaip vieta, kurioje vyks svarbus JAV ir Rusijos lyderių susitikimas. Tačiau būtent didžiausioje ir atokiausioje Amerikos valstijoje prezidentai Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas dabar ruošiasi susitikti vienam iš svarbiausių susitikimų per savo prezidentavimo laikotarpius.
Taip tikrai atrodo Maskvai, kur Kremliui palankūs propagandistai jau džiaugiasi dėl naudos, kurią šis ilgai lauktas susitikimas akis į akį atneš“, – savo apžvalginį straipsnį pradeda CNN korespondentas Matthew Chance’as.
Jis pažymi, kad pats susitikimo faktas jau yra „milžiniškas laimėjimas“ Kremliui.
„Niekas nebekalba apie Rusijos tarptautinę izoliaciją ar mūsų strateginę nesėkmę“, – žinomą Kremliui palankų tinklaraštininką Aleksandrą Kotsą cituoja CNN korespondentas.
Jo teigimu, A. Kotsas dėl istorinės susitikimo reikšmės tikrai gali būti teisus.
„Prezidentų susitikimas leidžia Putinui vėl atsidurti tarptautinės diplomatijos olimpe, o tuo pačiu ir užriesti nosį prieš kritikus ir valstybes, kurios nori, kad jis būtų izoliuotas, o gal net areštuotas už karo nusikaltimus Ukrainoje“, – pažymi korespondentas.
„Jau kelis mėnesius Kremliaus pareigūnai kalba apie bendradarbiavimo su JAV galimybes ekonomikos, technologijų ir kosmoso srityse, taip pat apie pelningus infrastruktūros ir energetikos sandėrius Arktyje bei kitur.
Tai, kad Kremliaus vyriausiasis ekonomikos pasiuntinys Kirilas Dmitrijevas, kuris yra pagrindinis derybininkas su D. Trumpo administracija, yra Rusijos delegacijos Aliaskoje narys, rodo, kad apie JAV ir Rusijos sandėrius bus kalbama dar daugiau.
O jei viršūnių susitikime Putinas pasieks savo, „Ukrainos klausimas“ gali tapti tik viena iš daugelio dviejų didžiųjų valstybių galingųjų lyderių diskusijų temų – ir net ne pati svarbiausia“, – galimą susitikimo rezultatą užbaigdamas straipsnį apibendrina M. Chance’as.
„Euromaidan Press“: susitikimas Aliaskoje gali pakeisti karo trajektoriją
Ukrainiečių portalo „Euromaidan Press“ žurnalistė Vira Kravchuk atkreipia dėmesį, kad D. Trumpas Rusijos prezidentui grasina „labai rimtomis pasekmėmis“, jei šis neužbaigs karo Ukrainoje, tačiau tų pasekmių nekonkretizuoja.
„Tai, kas įvyks Aliaskoje, gali pakeisti karo trajektoriją. Putinas atvyksta su teritoriniais reikalavimais. Trumpas mini nekonkrečias grėsmes. Ukraina ir Europa strimgalviais stengiasi užtikrinti, kad jųdviejų balsas nebūtų užgožtas. Pasekmės, kaip sako Trumpas, išties gali būti rimtos“, – savo straipsnį reziumuoja žurnalistė.
„Sky News“: Ukraina pageidautų, kad šis susitikimas apskritai nevyktų
Ukrainoje dirbantis „Sky News“ užsienio naujienų redaktorius Dominicas Waghornas atkreipia dėmesį, kad Ukraina pageidautų, jog šis susitikimas apskritai nevyktų.
„Jau atrodė, kad Trumpas prarado kantrybę Putino atžvilgiu ir ketino Rusijai taikyti dar griežtesnes sankcijas, kol jo dėmesį atitraukė Rusijos lyderio pasiūlymas susitikti. Ukrainiečiai sako, kad Aliaskos viršūnių susitikimas yra dovana Putinui: jis šitaip grąžinamas į pasaulinę areną“, – rašo D. Waghornas.
„Jie baiminasi, kad Putinas apgaus Trumpą, viliodamas šį pelnu iš atkuriamų JAV ir Rusijos santykių, o į Ukrainos likimą atsižvelgta nebus. Tai leistų Rusijai atgauti jėgas, persiginkluoti ir pasirengti naujam karo etapui po kelerių metų“, – pažymi „Sky News“ užsienio naujienų redaktorius.
Aliaskos valstijoje dirbanti „Sky News“ korespondentė Amerikoje Martha Kelner atkreipia dėmesį, kad šio viršūnių susitikimo eigą nemaža dalimi lems D. Trumpo charakteris ir garbės troškimas.
„Kaip visada, Donaldas Trumpas jau turi galvoje konkretų vaizdinį.
O tas vaizdinys toks: Trumpas JAV teritorijoje spaudžia ranką galingiausiam pasaulio lyderiui Vladimirui Putinui. (Šis vaizdinys paglosto JAV prezidento – ELTA) tuštybę ir norą būti dėmesio centre.
Čia taip pat svarbus garbės troškimas.
Trumpas rinkimų kampanijos metu sakė, kad Rusijos ir Ukrainos karą užbaigs pirmąją savo darbo dieną, todėl jis nori išpildyti savo pažadą rinkėjams – nors jam tai užtruko daugiau nei 200 dienų ir kol kas jis gavo viso labo šį susitikimą, be jokių aiškių nuolaidų iš Putino.
Trumpo ir daugelio jį palaikančiųjų nuomone, (JAV prezidentas – ELTA) yra derybų virtuozas, pagrindinis sandorių sudarinėtojas, ir jis nori šią reputaciją sustiprinti“, – pažymi „Sky News“ korespondentė Amerikoje.
„(D. Trumpas – ELTA) tikisi, kad šis susitikimas, paprasčiausiai susėdimas su Putinu, gali pakeisti (karo eigą – ELTA). Rusijos prezidentas gali turėti kitokių planų“, – reziumuoja M. Kelner.
ELTA primena, kad viršūnių susitikimas JAV Aliaskos valstijos Ankoridžo mieste prasidės rugpjūčio 15 d., penktadienį, 22.30 val. Lietuvos laiku.