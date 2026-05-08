Užsienio žinisklaidai neleista filmuoti paradą Maskvoje

Kremlius atšaukė ne tik minėto leidinio, bet ir tokių televizijos kanalų kaip ARD, ZDF, „Sky“, naujienų agentūros AFP, Italijos transliuotojo „Rai“ ir Japonijos transliuotojo NHK akreditaciją gegužės 9 d. paradui sostinės Raudonojoje aikštėje.
„Dėl susiklosčiusios situacijos buvo pakeistas reportažų apie paradą formatas. Todėl užsienio žiniasklaidos priemonės, kurioms jau buvo pažadėta akreditacija, nebebus įleidžiamos“, – Vokietijos leidiniui telefonu pranešė Kremliaus darbuotoja.
Išsamesnio akreditacijos atšaukimo paaiškinimo Kremlius nepateikė.
Kitoms užsienio žiniasklaidos priemonėms, pasak „Der Spiegel“ buvo nurodyta, kad renginyje galės dalyvauti tik Rusijos žiniasklaidos priemonės.
Leidinys atkreipia dėmesį, kad tai yra pirmas kartas, kai atšaukiama užsienio žiniasklaidos priemonių anksčiau Kremliaus suteikta akreditaciją gegužės 9-osios paradui.
Kaip skelbta, karinės technikos šių metų parade nebus dėl „esamo operatyvinės padėties“, balandį skelbė Rusijos gynybos ministerija. Paprastai per šiuos pergalės prieš nacistinę Vokietiją minėjimus Rusijos armija į sostinę atgabendavo daug tankų ir kitos įvairių dydžių karinės technikos.
Naujausi komentarai