 Užsienio žinisklaidai neleista filmuoti paradą Maskvoje

Užsienio žinisklaidai neleista filmuoti paradą Maskvoje

2026-05-08 13:19
Marius Jakštas (ELTA)

Maskvos kariniame Pergalės dienos parade, kuriuo pompastiškai paminima Antrojo pasaulinio karo pabaiga, nebus ne tik karinės technikos, bet ir Vakarų žiniasklaidos, praneša Vokietijos leidinys „Der Spiegel“.

<span>Užsienio žinisklaidai neleista filmuoti paradą Maskvoje</span>
Užsienio žinisklaidai neleista filmuoti paradą Maskvoje / Asociatyvi Scanpix nuotr.

Kremlius atšaukė ne tik minėto leidinio, bet ir tokių televizijos kanalų kaip ARD, ZDF, „Sky“, naujienų agentūros AFP, Italijos transliuotojo „Rai“ ir Japonijos transliuotojo NHK akreditaciją gegužės 9 d. paradui sostinės Raudonojoje aikštėje.

„Dėl susiklosčiusios situacijos buvo pakeistas reportažų apie paradą formatas. Todėl užsienio žiniasklaidos priemonės, kurioms jau buvo pažadėta akreditacija, nebebus įleidžiamos“, – Vokietijos leidiniui telefonu pranešė Kremliaus darbuotoja.

Išsamesnio akreditacijos atšaukimo paaiškinimo Kremlius nepateikė.

Kitoms užsienio žiniasklaidos priemonėms, pasak „Der Spiegel“ buvo nurodyta, kad renginyje galės dalyvauti tik Rusijos žiniasklaidos priemonės.

Leidinys atkreipia dėmesį, kad tai yra pirmas kartas, kai atšaukiama užsienio žiniasklaidos priemonių anksčiau Kremliaus suteikta akreditaciją gegužės 9-osios paradui.

Kaip skelbta, karinės technikos šių metų parade nebus dėl „esamo operatyvinės padėties“, balandį skelbė Rusijos gynybos ministerija. Paprastai per šiuos pergalės prieš nacistinę Vokietiją minėjimus Rusijos armija į sostinę atgabendavo daug tankų ir kitos įvairių dydžių karinės technikos.

Šiame straipsnyje:
Rusija
gegužės 9
Pergalės paradas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų