 Vakarų Europoje – karščiausias birželis ir liepa per visą stebėjimų istoriją

Vakarų Europoje – karščiausias birželis ir liepa per visą stebėjimų istoriją

2026-08-10 06:36
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Vakarų Europa fiksavo karščiausią birželį ir liepą   per visą stebėjimų istoriją. Vidutinė abiejų mėnesių temperatūra siekė 21,62 laipsnio – ir tai yra daugiau nei ligšiolinis 2022 m. rekordas, pirmadienį pranešė ES stebėjimų programa „Copernicus“.

<span>Vakarų Europoje – karščiausias birželis ir liepa per visą stebėjimų istoriją</span>
Vakarų Europoje – karščiausias birželis ir liepa per visą stebėjimų istoriją / EPA-ELTA nuotr.

Šis rodiklis atspindi „išskirtina ilgai trukusį karštį“ šią vasarą, teigiama ataskaitoje. Be to, dirvožemio drėgmė buvo „žymiai mažesnė“ nei 2022 m. liepos mėnesį, kai Vakarų Europoje buvo fiksuota paskutinė ekstremali sausra.

Europa yra greičiausiai šylantis žemynas pasaulyje. Pirmieji du šių metų vasaros mėnesiai pasižymėjo karščio bangomis, sausra ir miškų gaisrais. Daug šalių pranešė apie temperatūros rekordus. Prancūzijoje ir Ispanijoje liepsnojo didžiausi miškų gaisrai per ilgą laiką.

Upių – ypač Reino, Dunojaus ir Senos – vandens lygis buvo neįprastai žemas. Keliose šalyse kilo trikdžių laivybos, drėkinimo ir elektros energijos gamybos srityse.

ES stebėjimo tarnybos duomenimis, ir vandenynuose 2026 m. liepą užfiksuota „aukščiausia kada nors šį mėnesį išmatuota temperatūra“. Pasaulio vandenynai temperatūros rekordą buvo pasiekę jau birželį.

Šiame straipsnyje:
Orai
karštis
orų stebėjimų istorija
Copernicus

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