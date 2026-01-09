 Vance'as: Europa turėtų rimtai vertinti Trumpo planus dėl Grenlandijos

2026-01-09 10:09
BNS inf.

JAV viceprezidentas J. D. Vance'as ketvirtadienį paragino Europą rimtai vertinti prezidentą Donaldą Trumpą dėl Grenlandijos, Vašingtonui užsiminus apie jos pirkimą iš Danijos ir net karinius veiksmus šiai teritorijai perimti.

Vance'as: Europa turėtų rimtai vertinti Trumpo planus dėl Grenlandijos / Scanpix nuotr.

„Manau, mano patarimas Europos lyderiams ir visiems kitiems būtų rimtai vertinti Jungtinių Valstijų prezidentą“, – sakė J. D. Vance'as per spaudos konferenciją Baltuosiuose rūmuose, kai jo buvo paklausta apie Grenlandiją.

D. Trumpas kartoja, kad siekia perimti Grenlandijos – Danijos autonominės teritorijos – kontrolę.

Baltieji rūmai trečiadienį pranešė, kad prezidentas su savo komanda aptarinėja galimą Grenlandijos pirkimą iš Danijos, pirmenybę teikdami diplomatijai, bet neatsisakydami karinių veiksmų galimybės.

