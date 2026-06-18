Vance'as: JAV ir Irano derybų 60 dienų laikotarpis prasidėjo ketvirtadienį

Susitarimas sukuria pagrindą detalesnėms deryboms dėl Irano branduolinės programos ir sankcijų Teheranui sušvelninimo.
„Sakyčiau, kad 60 dienų laikotarpis oficialiai prasidėjo šiandien“, – žurnalistams teigė J. D. Vance'as, pridurdamas, kad „susitarimas įsigaliojo vakar“.
JAV viceprezidentas taip pat teigė planuojantis šį savaitgalį vykti į Šveicariją derybų su Iranu, tačiau tokie planai dar gali keistis.
„Manome, kad šios techninės derybos prasidės kada nors šį savaitgalį. Toks vis dar yra planas, bet tai gali pasikeisti“, – Baltuosiuose rūmuose sakė J. D. Vance'as.
Šveicarijos užsienio reikalų ministerija ketvirtadienį patvirtino, kad penktadienį Šveicarijoje planuojama surengti „pradines derybas“ dėl JAV ir Irano susitarimo memorandumo įgyvendinimo.
„Šiuo metu planas nesikeičia – Jungtinės Valstijos ir Iranas, kartu su tarpininkais Pakistanu ir Kataru bei kitomis susijusiomis šalimis, rytoj susitiks Biurgenštoke pradinėms deryboms dėl susitarimo įgyvendinimo“, – nurodė ministerija.
Apie susitikimą Biurgenštoke centrinėje Šveicarijoje iš pradžių buvo paskelbta antradienį.
Tuo metu tai buvo pristatoma kaip JAV ir Irano suderinto supratimo memorandumo pasirašymo ceremonija, siekiant užbaigti regioninį karą, kilusį vasario 28 dieną po JAV ir Izraelio smūgių Teheranui.
Tačiau pasirašymas netikėtai buvo paankstintas – JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) trečiadienį jį pasirašė per vakarienę Versalyje netoli Paryžiaus, o Irano prezidentas Masoudas Pezeshkianas (Masudas Pezeškianas) savo parašą padėjo nuotoliniu būdu.
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