Vance'as: JAV negali nuolankiai vykdyti Izraelio politikos

Tai griežtas teiginys apie svarbų JAV sąjungininką regione, kurį išsakė vienas svarbiausių JAV prezidento Donaldo Trumpo administracijos pareigūnų ir vienas iš pagrindinių Respublikonų partijos kandidatų 2028 metų prezidento rinkimuose.
Antradienį kalbėdamas „All‑In Summit“ renginio metu Los Andžele, J. D. Vance'as pareiškė, kad Izraelis išlieka svarbus partneris karinių technologijų ir žvalgybos srityse, tačiau JAV neketina automatiškai laikytis Izraelio vyriausybės pozicijos saugumo klausimais.
„Mes dirbsime su žmonėmis, kai reikės su jais dirbti. Mes nesutarsime, kai mūsų nuomonės išsiskirs. Ir mes ginsime Amerikos interesus“, – sakė J. D. Vance'as.
JAV ir Izraelis šių metų vasario 28 d. sudavė smūgius Iranui ir taip pradėjo vis dar tebevykstantį karą Artimuosiuose Rytuose. Dėl šio karo išaugo energetikos resursų kainos ir sutriko laivyba Hormuzo sąsiauryje, kuris yra itin svarbus energetikos produktų eksportui į visą pasaulį.
Pernai Izraelio parlamentas gyrė JAV prezidentą D. Trumpą už JAV vaidmenį užtikrinant Gazos Ruože islamistų grupuotės „Hamas“ laikytų įkaitų paleidimą.
Kovo 5 d. Izraelio gynybos ministras Israelis Katzas dėkojo D. Trumpui už jo paramą Izraeliui ir teigė, kad bendradarbiavimas tarp D. Trumpo ir Izraelio premjero Benjamino Netanyahu „keičia regiono ir pasaulio istoriją“.
Tačiau už tokio optimizmo, pasak „Politico“, slypi santykiai, kurie tampa vis sudėtingesni. Birželio mėnesį J. D. Vance'as įspėjo Izraelį, kad šalis turi nedaug draugų ir ji turėtų atidžiai pagalvoti prieš susipykdama su Vašingtonu.
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