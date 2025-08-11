Vance'as: stengiamės suplanuoti trišalį Ukrainos, Rusijos ir JAV prezidentų susitikimą

Ukrainos sąjungininkės Europoje siekia, kad Kyjivas dalyvautų šią savaitę Aliaskoje vyksiančiame JAV ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikime.
„Viena iš svarbiausių kliūčių yra ta, kad Vladimiras Putinas sakė, jog niekada nesės prie vieno stalo su Ukrainos vadovu (Volodymyru) Zelenskiu, ir dabar prezidentas pasiekė, kad tai pasikeistų“, – teigė J. D. Vance'as interviu televizijos „Fox News“ laidai „Sunday Morning Futures“.
„Dabar bandome išsiaiškinti, atvirai kalbant, planuojame laiką ir kitus dalykus, susijusius su tuo, kada šie trys lyderiai galėtų susėsti ir aptarti šio konflikto pabaigą“, – sakė J. D. Vance'as, paklaustas apie savo lūkesčius dėl rugpjūčio 15-ąją Aliaskoje vyksiančio aukščiausiojo lygio susitikimo.
JAV viceprezidentas teigė, kad Jungtinės Valstijos „stengsis derybų keliu rasti kokį nors susitarimą, su kuriuo ukrainiečiai ir rusai galėtų susigyventi“.
J. D. Vance'as pridūrė: „Niekas nebus pernelyg laimingas, tiek rusai, tiek ukrainiečiai galiausiai tikriausiai bus nepatenkinti.“
Dėl planuojamo JAV ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimo Aliaskoje be V. Zelenskio kilo susirūpinimas, kad dėl galimo susitarimo Kyjivui reikės atiduoti ištisas teritorijas. Europos Sąjunga (ES) tam nepritaria.
JAV ambasadorius prie NATO Matthew Whitakeris televizijai CNN teigė, kad įmanoma, kad V. Zelenskis galėtų dalyvauti aukščiausiojo lygio susitikime.
Jis buvo paklaustas, ar V. Zelenskis gali prisijungti prie D. Trumpo ir V. Putino penktadienį.
„Taip, tikrai manau, kad tai įmanoma, – sakė jis. – Žinoma, negali būti tokio susitarimo, kuriam nepritartų visi jo dalyviai. Akivaizdu, kad svarbiausia yra užbaigti šį karą.“
V. Zelenskis per tris dienas surengė diplomatinius pokalbius su 13 kolegų, įskaitant pagrindinių Kyjivo rėmėjų Vokietijos, Jungtinės Karalystės (JK) ir Prancūzijos lyderius.
Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas sekmadienį interviu transliuotojui ARD teigė, kad tikisi ir mano, jog V. Zelenskis dalyvaus lyderių susitikime.
M. Whitakeris sakė, kad sprendimą galiausiai priims D. Trumpas.
„Jei jis mano, kad geriausias scenarijus yra pakviesti Zelenskį, jis taip ir padarys“, – teigė jis ir pridūrė, kad „kol kas joks sprendimas nepriimtas“.