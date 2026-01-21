Vance'as su žmona pranešė laukiantys šeimos pagausėjimo

Apie tai antradienį jie pranešė socialiniuose tinkluose.
J. D. Vance'as su žmona sakė, kad nekantrauja pasidalinti žinia apie ketvirtąjį savo vaiką. Sutuoktiniai jau turi tris atžalas: Ewaną, Viveką ir Mirabel.
41-erių J. D. Vance'as ir jo 40-metė žmona įraše nurodė, kad ir nėščiajai, ir vaisiui viskas gerai.
„Šiuo džiugiu ir įtemptu metu esame ypač dėkingi kariuomenės medikams, kurie puikiai rūpinasi mūsų šeima, ir personalo nariams, kurie tiek daug daro, kad galėtume tarnauti šaliai ir kartu džiaugtis nuostabiu gyvenimu su savo vaikais“, – sakoma jų įraše.
Šeimos pagausėjimo laukiantis respublikonų viceprezidentas jau ne vienus metus uoliai ragina amerikiečius turėti daugiau vaikų.
J. D. Vance'as ne kartą reiškė susirūpinimą dėl mažėjančio gimstamumo, 2021 metais pradėjęs politinę karjerą siekdamas JAV Senato nario kėdės.
Eidamas viceprezidento pareigas jis tęsia šią misiją – 2025-aisiais renginyje „Už gyvybę“ (angl. „March for Life“) jis pareiškė: „Noriu, kad Jungtinėse Amerikos Valstijose gimtų daugiau kūdikių.“
Viceprezidentą kelionėse į užsienį nuolat lydi žmona ir jų vaikai. Į naktinius skrydžius lėktuvu „Air Force Two“ vaikai paprastai lipa vilkėdami pižamas.
Per visą istoriją labai retai pasitaikydavo, kad aukščiausio rango JAV pareigūnai susilauktų vaikų eidami pareigas. Išimtimi galima būtų laikyti prezidento Groverio Clevelando žmonos Frances gimdymą 1893 metais. Antrojo sūnaus tuometinis prezidentas susilaukė per antrąją kadenciją.
Baltieji rūmai pasidalino antradienio pranešimu teigdami, kad prezidento Donaldo Trumpo administracija yra „labiausiai šeimai palanki administracija istorijoje“.
28-erių Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karoline Leavitt gruodį pranešė, kad laukiasi dukrytės.
