Varšuva gaivina idėją apmokestinti naftos bendrovių viršpelnius

Jis taip pat paragino šalies prezidentą dar kartą neblokuoti šio sprendimo, skelbia portalas „TVP World“.
Pagal vyriausybės planus mokestis siektų 60 proc. nuo naftos bendrovių perteklinių pajamų, gautų nuo šių metų kovo iki gruodžio. Vyriausybės teigimu, tai leistų surinkti 4 mlrd. zlotų (1,06 mlrd. JAV dolerių) per metus.
Prezidentas Karolis Nawrockis liepą atmetė šį įstatymo projektą ir kreipėsi dėl jo į Konstitucinį Teismą. Teismas dar nepriėmė sprendimo, tačiau vyriausybė jau gaivina šį įstatymo projektą ir antradienį turėjo jį patvirtinti, prieš vėl pateikdama jį parlamentui.
„Garantuoju, kad jei prezidentas pagaliau pasirašys neseniai pakartotinai pateiktą įstatymo projektą dėl viršpelnių, mes nedelsdami įgyvendinsime kitą priemonę, skirtą degalų kainoms sumažinti, – sakė D. Tuskas. – Tikiuosi, kad niekam nebeliko abejonių, jog šis įstatymo projektas turi būti pasirašytas. Ne žmonės turėtų mokėti už šią degalų krizę. Ne Lenkijos žmonės yra atsakingi už šią degalų krizę.“
Kovą Lenkijos vyriausybė įvedė kainų ribas degalinėse, tačiau ši programa pasibaigė liepos mėnesį ir biudžetui kainavo maždaug 4,7 mlrd. zlotų. Paskutines rugpjūčio dvi savaites Lenkijoje taip pat galiojo mažesnis PVM tarifas degalams.
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