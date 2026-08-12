Varšuva reikalauja, kad Muskas atkurtų prieigą prie „Starlink“

Lenkijos ministro pirmininko pavaduotojas ir skaitmeninių reikalų ministras Krzysztofas Gawkowskis sakė paprašęs „SpaceX“ skubiai spręsti šį klausimą, nes dėl naujų tarptinklinio ryšio taisyklių lenkų klientams tenka mokėti brangiau už tarptautinį naudojimąsi interneto paslauga, skelbia Lenkijos visuomeninis transliuotojas TVP.
„Nesutinku, kad pasaulinė technologijų įmonė lenkus traktuotų blogiau nei kitus europiečius, – socialiniame tinkle „X“ parašė K. Gawkowskis. – Jei @SpaceX @Elon Musk nori veikti Lenkijoje, pasinaudoti Lenkijos rinka ir gauti pelną iš Lenkijos klientų, jis privalo elgtis su jais sąžiningai ir taikyti jiems tokias pačias sąlygas.“
Kokia problema?
Pagal atnaujintas „Starlink“ taisykles Lenkija yra išbraukta iš Europos tarptinklinio ryšio zonos, apimančios daugiau nei 30 šalių, įskaitant kaimynines Vokietiją, Čekiją, Slovakiją ir Lietuvą. Naujiems klientams šios taisyklės taikomos nuo liepos 14 d., o esamiems klientams jos įsigalios nuo rugpjūčio 17 d. Šis pokytis reiškia, kad Lenkijos vartotojai, naudojantys „Starlink“ 100 GB „Roam“ planą, kainuojantį 180 zlotų (42 eurus) per mėnesį, norėdami naudotis paslauga užsienyje, gali būti priversti pereiti prie 460 zlotų (107 eurų) kainuojančio „Roam Unlimited“ plano.
K. Gawkowskis teigė, kad lenkams taip pat bus taikomi papildomi formalumai, privaloma kelionių ataskaitų teikimo prievolė ir dokumentų tikrinimas.
„Būtent todėl paprašiau „SpaceX“ nedelsiant su bendrovės lenkų klientais elgtis vienodai, – sakė ministras. – Lenkija nėra antrarūšė rinka. Lenkijos klientai nėra antrarūšiai klientai.“
„Starlink“ viešai nepaaiškino, kodėl Lenkija buvo išbraukta iš tarptinklinio ryšio regiono, o K. Gawkowskis pareikalavo, kad įmonė nurodytų konkrečias taisykles, kuriomis remiantis buvo priimtas šis sprendimas.
Lenkijos žiniasklaida spėlioja, kad sprendimas gali būti susijęs su Lenkijos tiekiamų „Starlink“ terminalų naudojimu Ukrainoje.
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