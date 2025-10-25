Varžovei pripažinus pralaimėjimą, naująja Airijos prezidente turėtų tapti Catherine Connolly

Heather Humphreys (Hifer Hamfris) iš centristinės partijos „Fine Gael“ pasveikino C. Connolly „tapus naująja Airijos prezidente“, kai pirminiai balsų skaičiavimo rezultatai parodė, kad C. Connolly juda link triuškinančios pergalės.
Tačiau rinkimai į šį daugiausia reprezentacinį postą buvo aptemdyti kritikos, kad juose trūko realaus pasirinkimo. Skaičiuojant balsus jau rasta rekordiškai daug sugadintų balsavimo biuletenių, o rinkėjų aktyvumas buvo mažas.
C. Connolly – teisininkės ir Jungtinių Valstijų bei Europos Sąjungos (ES) kritikės – išrinkimas į postą, kuriame ji turės ribotą politinę galią, vis dėlto gali pranašauti prasidedantį didesnių nesutarimų tarp Airijos daugiausia reprezentacinės prezidentūros ir vyriausybės etapą.
Ministro pirmininko pavaduotojas ir partijos „Fine Gael“ lyderis Simonas Harrisas (Saimonas Harisas) suskubo palinkėti C. Connolly „visokeriopos sėkmės“ ir pridūrė, kad „ji bus visos šios šalies prezidentė“.
„Jos sėkmė bus Airijos sėkmė“, – parašė jis socialiniame tinkle „X“.
Oficialių rezultatų laukiama vėlai šeštadienį.
Daugelis rinkimų apylinkių pranešė, kad rinkėjų aktyvumas buvo mažesnis nei 40 proc., o laikraštis „The Irish Times“ paskelbė, kad galbūt daugiau nei vienas iš aštuonių rinkėjų sugadino savo balsavimo biuletenį.
Konservatyvių pažiūrų politikai ir veikėjai ragino rinkėjus sugadinti savo balsavimo biuletenius ir taip pareikšti protestą prieš rinkimus, kuriuose varžėsi vos du kandidatai, ir kitas problemas.
Kaip ir kaimyninėje Didžiojoje Britanijoje, Airijoje vis labiau kaista diskusijos dėl prieglobsčio prašytojų antplūdžio, dėl kurio kyla kartais smurtinių protestų, įskaitant protestus prie įstaigų, kuriose jie apgyvendinami.
Teisę balsuoti renkant 84-erių metų Michaelo Higginso (Maiklo Higinso), kuris šias iš esmės simbolines pareigas ėjo nuo 2011 metų, įpėdinį turėjo daugiau nei 3,6 mln. žmonių.
Galimybę kandidatuoti taip pat svarstė nemažai įžymybių, tarp jų – mišrių kovos menų žvaigždė Conoras McGregoras (Konoras Makgregoras), dainininkas Bobas Geldofas ir choreografas Michaelas Flatley (Maiklas Flatlis), tačiau jų kampanijos neįvyko.
Vienas konservatyvių pažiūrų katalikas kandidatas, kuris, kaip buvo manyta, per rinkimus būtų galėjęs pelnyti daugiau nei 10 proc. balsų, beveik pateko į galutinį kandidatų sąrašą, tačiau nesulaukė pakankamo parlamento palaikymo.
Tai sukėlė pasipiktinimą dėl kandidatų iškėlimo taisyklių ir paskatino ankstyvus raginimus „sugadinti savo biuletenį“.
Neseniai atlikta visuomenės nuomonės apklausa parodė, kad 49 proc. rinkėjų nesijaučia atstovaujami dviejų siūlomų kandidatų.
Naujausi komentarai