Venesuelos vidaus reikalų ministras atmetė derybų su opozicija galimybę

Opozicijos lyderė M. C. Machado teigia norinti derėtis su Delcy Rodriguez, kuri eina prezidentės pareigas nuo sausio, kai per JAV karinį reidą buvo sulaikytas Nicolas Maduro.
„Su jais niekas nesvarstoma, o su ja (M. C. Machado) – tuo labiau“, – per kassavaitinę spaudos konferenciją sakė vienas įtakingiausių vyriausybės veikėjų Diosdado Cabello.
„Tai visiška nesąmonė“, – sakė D. Cabello.
„Jie tik apgaudinėja save“, – tvirtino jis.
JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija leido D. Rodriguez, kuri buvo N. Maduro pavaduotoja, likti valdžioje, jai paklūstant jų reikalavimams, įskaitant naftos ir kasybos sektorių atvėrimą privačiam kapitalui.
Praėjusią savaitę M. C. Machado sakė, kad derybos reikalingos „ne kaip pasidavimas, ne kaip kerštas, o kaip rimtos, tvirtos ir atsakingos pastangos paversti naują politinę galimybę demokratiniu sprendimu“.
2024 metų liepos 28 dieną Venesueloje vyko prezidento rinkimai, kuriuose M. C. Machado negalėjo dalyvauti, nes buvo pripažinta netinkama kandidate.
Edmundo Gonzalezas Urrutia paskutinę minutę pakeitė M. C. Machado, ir opozicija laiko jį teisėtu nugalėtoju. N. Maduro buvo paskelbtas nugalėtoju, tačiau opozicija teigia, kad būta masinio sukčiavimo.
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