Vengrai nenori statyti Ukrainos reikmėms skirtos naftos saugyklos

Ukrainos bendrovė „Naftogaz“ ir Vengrijos „MOL“ rugsėjį pasirašė susitarimo memorandumą dėl šio projekto, praneša Rusijos nepriklausomas naujienų portalas „Meduza“.
Rugsėjo 21 d. parlamente kalbėjęs P. Magyaras pareiškė, kad projektas nebus įgyvendinamas, kol jo partija „Tisza“ bus valdžioje. Jis sakė informavęs bendrovės „MOL“ vadovybę apie savo poziciją ir pažymėjo, kad valstybė valdo 25 proc. įmonės akcijų.
„Naftogaz“ generalinis direktorius Serhijus Fedorenka apie memorandumo su „MOL“ pasirašymą paskelbė rugsėjo 20 d., sakydamas, kad dokumentas pasirašytas per Karpatų ekonomikos forumą. Memorandume numatyta netoli Vengrijos ir Ukrainos sienos pastatyti saugyklą Ukrainos reikmėms.
„Rusijai nuolat atakuojant mūsų kuro infrastruktūrą, tiekimo maršrutų diversifikavimas ir papildomų saugojimo pajėgumų sukūrimas už smūgių zonos ribų yra visos rinkos stabilumo klausimas“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė S. Fedorenka.
Vengrijos valdžia pareiškė, kad vyriausybė nesuteikė „MOL“ leidimo derėtis dėl saugyklos statybos. Savo ruožtu „MOL“ pabrėžė, kad susitarimas yra tik preliminarus ir projekto rengimas užtruks kelerius metus.
Sybihos atsakas
Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha pareiškė nuostabą dėl, jo teigimu, Vengrijos ministro pirmininko bereikalingai konfrontacinių pareiškimų Ukrainos atžvilgiu.
A. Sybiha pabrėžė, kad Karpatų integracijos iniciatyva skirta plėtoti visą regioną, skatinant gerovę, tarpusavio jungtis ir abipusiai naudingų projektų įgyvendinimą aštuoniose Karpatų šalyse.
„Tokio kategoriško Vengrijos nepritarimo priežastys lieka nežinomos“, – socialiniame tinkle X parašė A. Sybiha.
Pasak Ukrainos užsienio reikalų ministro, ne mažiau nustebino ir pareiškimai, kuriais abejojama tiesioginiu, pragmatišku ir abipusiai naudingu Ukrainos ir Vengrijos energetikos bendrovių bendradarbiavimu, dėl kurio susitarta dvišaliame memorandume.
„Kai tik politika ima kištis į pragmatišką verslą, nieko gero iš to neišeina. Tai, ką pastaruoju metu girdime iš Budapešto, kelia mums nuostabą. Regis, Viktoro Orbano nebėra, tačiau jo obstrukcionizmo ir izoliacionizmo politika toliau klesti“, – sakė A. Sybiha.
Ministras priminė, kad „orbanizmas“ nedavė nieko gero nei Vengrijai, nei platesniam regionui ir nieko gero neduos ateityje.
Kartu A. Sybiha pabrėžė, kad, nepaisant šių pareiškimų, Ukraina tebėra pasirengusi ir atvira plėtoti abipusiai naudingą, pragmatišką ir abipuse pagarba grindžiamą dvišalį bendradarbiavimą su Vengrija.
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