Vengrija atskleidė planus iš JAV pirkti branduolinio kuro strypus

Šie strypai bus naudojami dviejose Rusijos statomose atominėse elektrinėse, penktadienį Vašingtone sakė užsienio reikalų ministras Péteris Szijjártó, pranešė valstybinė agentūra MTI.
Susitikimo Baltuosiuose rūmuose metu P. Szijjártó pasirašys dvišalį susitarimą dėl bendradarbiavimo branduolinėje srityje su JAV valstybės sekretoriumi Marco Rubio, sakoma pranešime.
Tikimasi, kad šis susitarimas apims modernių technologijų, skirtų laikinam panaudoto kuro strypų saugojimui, ir mažų branduolinių reaktorių, vadinamų moduliniais reaktoriais (MMR), įsigijimą.
Vengrija nuo 1982 m. pietiniame Pakšo mieste eksploatuoja Sovietų Sąjungos pastatytą atominę elektrinę. Du iš keturių blokų turėtų būti pakeisti dviem naujais Rusijos branduolinės energetikos bendrovės „Rosatom“ pagamintais reaktoriais. Statybos, dėl kurių susitarta 2014 m., vis dar yra pradinėje stadijoje.
Iki šiol Rusija buvo vienintelė Pakšo atominės elektrinės kuro strypų tiekėja. Tai būtų pirmas kartas, kai Vengrija pirktų branduolinio kuro elementus iš JAV.
Iki 1998 m. Rusija atsiimdavo panaudotus kuro strypus ir laikinai juos saugodavo. Nuo tada Vengrija juos laikinai saugo prie Pakšo atominės elektrinės šalies pietuose.
